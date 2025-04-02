關節痛不理 惡化恐致心臟病 營養師教吃9種食物改善關節健康

對常見關節痛坐視不理，卻會釀成更嚴重的健康問題？有營養師指出，長期忽視關節健康不僅會影響活動能力，更可能引發心血管疾病。及早識別症狀並採取相應的飲食建議，可以有效改善關節健康，有9種食物能有助日常生活中保護關節健康。
不理關節痛 惡化恐致心血管疾病
營養師高敏敏在其facebook專頁分享指，長期出現關節問題有可能會會導至肥胖、抑是和心血管疾病。出現退化性關節主要有4大原因，分別是年長退化、家族遺傳、肥胖和關節損傷。
不過，高敏敏表示，很許多人常以為這只是年齡增長的正常現象，卻未意識到退化性關節炎的潛在風險，而錯過黃金治療期。她提醒，初時關節不適有可能會出現難以蹲下、腫脹僵硬、發炎痠痛等的症狀，隨著膝蓋的不適感增加，可能不想活動，導致活動量減少和缺乏運動。這會引發如 肥胖、肥胖導致的心血管疾病、肌肉流失引起的肌少症，甚至抑鬱等問題。
9種食物改善關節健康
高敏敏指，單單一個關節問題就足以影響身體全身上下，而且退化性關節炎不如感冒般，能服藥就可根治的疾病，而是需要長期依靠肌肉和姿勢的調整來幫助改善疼痛。但高敏敏指出，透過攝取關鍵營養素卻有可能改善退化性關節炎問題，她針對關節咔咔響、經常酸痛、想強化韌度的各種狀況，列出可以攝取的營養素如上：
改善關節咔咔響
若出現關節咔咔響的聲音，可能是發炎的徵兆，建議可以補充的抗氧化營養素，以抑制前列腺素，減緩關節發炎。
1. Omega-3脂肪酸
- 作用：減少炎症，抑制前列腺素的釋放，有效降低關節炎的發生率，舒緩紅腫和疼痛。
- 推薦食物：藻類、三文魚、亞麻仁油、各類魚類
2. 柑橘類水果
- 作用：類黃酮具抗氧化作用，能減少發炎反應。
- 推薦食物：橙、柚子、檸檬
3. 硒
- 作用：預防衰老，改善退化性關節炎的症狀。
- 推薦食物：蝦、大蒜、全穀類、小麥胚芽
改善關節酸痛
若出現關節酸痛感覺，建議可以補充降發炎營養，以對抗自由基，減缓不適感。
1. 類胡蘿蔔素
- 作用：具抗氧化功效，幫助修復滑液粘膜，保護關節軟骨及周圍組織。
- 推薦食物：南瓜、紅蘿蔔、甜椒、木瓜
2. 維他命C
- 作用：是合成膠原蛋白的重要成分。
- 推薦食物：番石榴、橙、莓果、蘋果
3. 維他命E
- 作用：保護關節軟骨及肌腱，延緩關節老化。
- 推薦食物：牛油果、芝麻、腰果、花生
強化關節韌度
若想強化關節韌性，需要修復潤滑食物，以補充潤滑黏液，強化韌帶。
1.高質量蛋白質
- 作用：構成筋骨關節的重要原料。
- 推薦食物：蛋、肉類、豆類、乳製品
2. 十字花科蔬菜
- 作用：有機硫化物具抗氧化能力，幫助筋骨修復。
- 推薦食物：椰菜花、西蘭花、椰菜、白蘿蔔
3. 輔助營養素
- 作用：改善關節潤滑及軟骨支撐。
- 推薦攝取營養素：葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸、膠原蛋白
避免3大促發炎食物
- 除了以上好的營養素，亦可以避免攝取以下易促發炎食物：
- 精製糖、含糖飲料及點心
- 過多飽和脂肪酸(如豬油、牛油及油炸食品)
- 加工和醃製食品
高敏敏指，退化性關節炎可以透過適當的飲食進行改善，但若症狀未見改善或加重，仍需及時就醫。希望大家都能輕鬆蹲起，保養關節健康。