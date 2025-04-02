關節痛不理 惡化恐致心臟病 營養師教吃9種食物改善關節健康

對常見關節痛坐視不理，卻會釀成更嚴重的健康問題？有營養師指出，長期忽視關節健康不僅會影響活動能力，更可能引發心血管疾病。及早識別症狀並採取相應的飲食建議，可以有效改善關節健康，有9種食物能有助日常生活中保護關節健康。

不理關節痛 惡化恐致心血管疾病

營養師高敏敏在其facebook專頁分享指，長期出現關節問題有可能會會導至肥胖、抑是和心血管疾病。出現退化性關節主要有4大原因，分別是年長退化、家族遺傳、肥胖和關節損傷。

不過，高敏敏表示，很許多人常以為這只是年齡增長的正常現象，卻未意識到退化性關節炎的潛在風險，而錯過黃金治療期。她提醒，初時關節不適有可能會出現難以蹲下、腫脹僵硬、發炎痠痛等的症狀，隨著膝蓋的不適感增加，可能不想活動，導致活動量減少和缺乏運動。這會引發如 肥胖、肥胖導致的心血管疾病、肌肉流失引起的肌少症，甚至抑鬱等問題。

