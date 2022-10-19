關節痛｜天氣轉涼關節痛？關節退化只可以開刀？醫生推介3招保關節活動能力

早上起床膝蓋很僵硬、總是要坐在床邊多坐2至3分鐘、天氣一變冷膝蓋就像天文台一樣容易痠痛……其實這些都可能是退化性關節炎的徵兆。今天陳炯瑜醫師便跟大家聊聊如何維持關節的活動力，擺脫卡卡人生。
每5人有1人出現關節退化問題
根據衛福部統計，台灣58歲以上的中老年族群，每5人就有1人有關節退化問題。退化性關節炎是因為關節軟骨過度使用，導致磨損與周邊骨頭的不正常增生，讓關節腔變窄。如果你有以下幾個症狀，要留意可能是退化性關節炎找上身了！
- 關節會腫痛；
- 早上起床時會覺得關節僵硬；
- 關節活動時可能會出現喀喀聲。
陳炯瑜醫師分享：「退化性關節炎不只是老年人的專利，像是關節曾經受過傷、體重過重、經常久站者都是屬於高風險族群，可能在三、四十歲就開始出現退化問題，因此要特別注重關節的保養。」
關節保養三要點
而挑戰過各大馬拉松比賽的陳炯瑜醫師，對於關節保養也有自己的一套方法。
而陳炯瑜醫師也提醒，退化性關節炎不只會發生在膝蓋，像是手指、頸椎關節和髖關節等部位也都會發生，面對身體的疼痛，千萬不要一忍再忍，積極選擇合適的治療方式，才能避免繼續惡化下去。
避免關節痠痛惡化四關鍵
根據關節退化的程度所使用的治療方法都不同，請大家一定要尋求專業醫療團隊的協助，攝取關節保健品、穿戴護具都僅是輔助改善，而非治療的方法。守護關節健康做好關節保養，再搭配飲食和運動養成肌力，才是維持靈活人生的關鍵！
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