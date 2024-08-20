關節痛｜針對痛源最重要 物理治療師拆解最合適關節產品 一文比較多款關節產品

不少時下打工一族需要長時間維持同一姿勢的工作模式，令關節痛有年輕化的趨勢。中大較早前一項研究顯示，更半數受訪者 表示深受關節痛困擾，當中更有 4 成 30 歲至 39 歲的受訪者表示已有關節痛， 由此看來關節痛已非老年人的專利，年輕一代亦有機會患上。

5 大關節警號 不容忽視

除了關節位置感到疼痛外，大家亦可靠以下 5 點自我檢查一下是否患上關節問題︰

1. 關節出現「卡卡」聲

在活動關節時，若出現「卡卡」聲很有可能是關節內的軟骨、韌帶等過度勞損 因而摩擦造成。

2. 關節僵硬

特別在早上剛起床的時候，若感到關節僵硬或不靈活，需要一段時間僵硬感便 會自動消失。

3. 屈伸不靈活

當在上下樓梯、走路或搬動重物時，發現關節難以活動。

4. 關節疼痛腫脹

一般而言，關節疼痛會伴隨著關節紅腫出現。之所以關節周圍會疼痛腫脹，是因為關節組織發炎而引起。

5. 關節變形

關節附近的組織受損亦會導致關節歪曲，甚至變形。

物理治療師傳授 1 招 從根源擊退關節痛