關節痛｜針對痛源最重要 物理治療師拆解最合適關節產品 一文比較多款關節產品

不少時下打工一族需要長時間維持同一姿勢的工作模式，令關節痛有年輕化的趨勢。中大較早前一項研究顯示，更半數受訪者 表示深受關節痛困擾，當中更有 4 成 30 歲至 39 歲的受訪者表示已有關節痛， 由此看來關節痛已非老年人的專利，年輕一代亦有機會患上。
5 大關節警號 不容忽視
除了關節位置感到疼痛外，大家亦可靠以下 5 點自我檢查一下是否患上關節問題︰
1. 關節出現「卡卡」聲
在活動關節時，若出現「卡卡」聲很有可能是關節內的軟骨、韌帶等過度勞損 因而摩擦造成。
2. 關節僵硬
特別在早上剛起床的時候，若感到關節僵硬或不靈活，需要一段時間僵硬感便 會自動消失。
3. 屈伸不靈活
當在上下樓梯、走路或搬動重物時，發現關節難以活動。
4. 關節疼痛腫脹
一般而言，關節疼痛會伴隨著關節紅腫出現。之所以關節周圍會疼痛腫脹，是因為關節組織發炎而引起。
5. 關節變形
關節附近的組織受損亦會導致關節歪曲，甚至變形。
物理治療師傳授 1 招 從根源擊退關節痛
對於深受關節痛纏繞之人士而言，每次關節痛發作都會令人苦不堪言，不少患 者會選擇以敷冰、按摩等方法盡量減低疼痛感。而要徹底告別關節痛和各種不適，就一定要針對痛源對症下藥，才能真正解決關節痛問題！物理治療師黃琳玲醫師推薦大家使用「炎痛消」系列，系列不但是香港萬寧熱賣多年，絕對能稱上「關節痛症專家」，備受用家肯定。針對各部位的疼痛，「炎痛消熱灸帶」共有8款設計，包括︰頸、肩、手腕、手踭、膝蓋、足踝及腰、背等常見痛症；配合「炎痛消內服系列」，內外夾擊關節痛證痛症。
除按摩及冷敷外，不少人亦會選擇直接使用膏布或塗上按摩膏以紓緩痛症。事實上，市面上大部分鎮痛貼含有水楊酸成份，更有機會增加肝腎負擔，保健不成反而傷身。至於按摩膏則含有西藥成分，而且帶有藥性，只是短暫舒緩肌肉繃緊，治標不治本。
黃醫師表示「炎痛消熱灸帶」結合針灸及熱灸原理，促進血液循環，深層暢通筋絡，打通腰痛傷患的血氣瘀阻、不順，迅速消腫止痛，而且沒有藥油氣味， 更有物理治療師推薦，安全可靠。 不少人會選擇直接服用含有葡萄糖胺的補健品來修復軟骨。但是，黃醫師亦提 醒大家單用葡萄糖胺其實並不足夠，想真正治標治本改善關節痛，先要為關節消腫止痛，然後再修復及增加關節靈活度。「炎痛消內服系列」採用複方天然成 分，蘊含 SAMe、櫻桃萃取、乙酼肉鹼、有機硫 MSM、綠唇蚌 GLM 等成分，有效消紅止痛、減輕肌肉繃緊、補軟骨抗磨蝕。針對痛源，擊退關節痛。「炎痛消內服系列」紐西蘭製造，物理治療師推薦，可放心服用。
真實用家實證 15 分鐘*消除關節痠痛
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不少媽媽因為照顧小朋友，不時都會過度使用肌肉，令腰背肌感緊張或疼痛。 新手媽媽 Poyan 受手腕痛問題困擾，初時大姆指疼痛無力，之後手腕腫脹、轉動困難，全靠「炎痛消腕痛帶」，15 分鐘*產生「熱刺感」手腕鬆晒！Pao 媽媽及老公深受腰酸背痛困擾，「一攤係床條腰痛到不是自己！」早上服食腰坐骨， 晚上使用腰痛帶。使用一段時間後， 兩公婆腰酸背痛問題有明顯改善，「老公仲話腰痛帶好犀利！15 分鐘*就會有熱感，做到消腫止痛效果！」
與大多久坐不動的上班一族一樣，Sally因長期使用電腦、姿勢不良，慢慢形成 肩周痛，連舉高手亦感到痛楚，自服食「炎痛消肩周靈」兩星期後，最明顯的變化是肩膊肌肉放鬆，不再像以前一樣硬邦邦，按肩膀亦不再痛，轉動手臂沒有發出「格格聲」，變得靈活許多！
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