關節｜髖關節手術後仍可運動？

本港每年有逾千人接受髖關節置換手術，主因包括骨骼缺血性壞死(AVN)或骨關節炎，大部分病人均會進行傳統全髖關節置換手術(THR)，一年只有約20宗為伯明翰髖關節表面翻修術(BHR)。骨科醫生白展成指，患者在接受THR手術後，全人工關節難以支持康復者進行高強度運動，因此BHR主要針對55歲以下及熱愛運動的男士。 傳統全髖關節置換手術(THR) THR手術是將全個髖關節置換，其軸承物料為陶瓷化的金屬股骨頭配塑膠臼杯或陶瓷股骨頭配陶瓷臼杯，以取代髖關節損壞的部分，術後當日已經可以行走，可改善因病變引起的疼痛、行走不便及動作受限等問題。但是全人工關節較難支持康復者進行高強度運動如跑步及羽毛球等，只可進行較休閒的運動。



伯明翰髖關節表面翻修術(BHR) BHR手術則可保留較多正常股骨，只需磨走受損的股骨組織，再放入金屬股骨頭配金屬臼杯。由於保留大部分自身正常的髖關節，不但可縮短復原期，患者康復後可繼續進行高強度運動，亦可進行極限運動例如攀岩及滑雪等。 48歲的陳先生是羽球球及遠足愛好者，2014年開始出現髖關節問題，曾經嘗試接受物理治療、針灸，甚至注射透明質酸等，但效果不如理想，不但無法走太遠、發力，連普通慢跑亦出現困難。接受BHR手術半年後，他已可重新打羽毛球及遠足，現時生活已經回復正常，亦不需再服食止痛藥。 BHR手術在亞洲地區較不普及，白展成認為與港人不常運動有關，而近年興起各式運動如劍擊、拳擊及網球等，因需要頻繁踢腿及跨步動作，或對髖關節造成傷害，擔心未來需要接受有關手術的人會增加。

