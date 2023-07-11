關節｜髖關節手術後仍可運動？

本港每年有逾千人接受髖關節置換手術，主因包括骨骼缺血性壞死(AVN)或骨關節炎，大部分病人均會進行傳統全髖關節置換手術(THR)，一年只有約20宗為伯明翰髖關節表面翻修術(BHR)。骨科醫生白展成指，患者在接受THR手術後，全人工關節難以支持康復者進行高強度運動，因此BHR主要針對55歲以下及熱愛運動的男士。
傳統全髖關節置換手術(THR)
THR手術是將全個髖關節置換，其軸承物料為陶瓷化的金屬股骨頭配塑膠臼杯或陶瓷股骨頭配陶瓷臼杯，以取代髖關節損壞的部分，術後當日已經可以行走，可改善因病變引起的疼痛、行走不便及動作受限等問題。但是全人工關節較難支持康復者進行高強度運動如跑步及羽毛球等，只可進行較休閒的運動。
伯明翰髖關節表面翻修術(BHR)
BHR手術則可保留較多正常股骨，只需磨走受損的股骨組織，再放入金屬股骨頭配金屬臼杯。由於保留大部分自身正常的髖關節，不但可縮短復原期，患者康復後可繼續進行高強度運動，亦可進行極限運動例如攀岩及滑雪等。
48歲的陳先生是羽球球及遠足愛好者，2014年開始出現髖關節問題，曾經嘗試接受物理治療、針灸，甚至注射透明質酸等，但效果不如理想，不但無法走太遠、發力，連普通慢跑亦出現困難。接受BHR手術半年後，他已可重新打羽毛球及遠足，現時生活已經回復正常，亦不需再服食止痛藥。
BHR手術在亞洲地區較不普及，白展成認為與港人不常運動有關，而近年興起各式運動如劍擊、拳擊及網球等，因需要頻繁踢腿及跨步動作，或對髖關節造成傷害，擔心未來需要接受有關手術的人會增加。
緣於運動損傷
白展成指出，大部分男性患上髖關節炎是緣於運動損傷，例如壁球、足球或武術等；而女性除了運動損傷外，通常由發育不良或原因尚未明確的原發性關節炎引起，女性如做BHR手術，術後仍有移位的風險，因此建議傳統全髖關節置換手術較為合適。
保養髖關節
維持髖關節健康，可透過健康的生活及飲食習慣。白展成建議，應避免服用含有類固醇的藥物，包括中藥，否則可能會引起骨枯，亦要避免久坐，定時做伸展運動。另外，使用葡萄糖胺及軟骨素補充劑都有益關節健康。
如果疼痛持續、有惡化跡象而且開始妨礙日常活動，包括運動或工作時，可考慮進行髖關節手術，而在等待手術期間，患者可穿著舒適的鞋，避免頻繁做踢腿及跨步等動作，及定期作伸展運動，必要時則可使用撲熱息痛或抗炎藥等減少痛楚。