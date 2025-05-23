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健康
2025-05-23 11:36:00

防曬系數｜SPF、PA+++意思係乜？物理/化學防曬邊個好？

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防曬應該點揀好？

防曬應該點揀好？

紫外線是造成皮膚老化的最大元兇，而且不論天氣好壞都會存在，因此使用合適防曬非常重要，如果沒有注重防曬更可能增加患上皮膚癌的風險！

紫外線分UVA UVB UVC

紫外線即是指陽光中波長200400nm的光線，並可分為長波紫外線(UVA)、中波紫外線(UVB)及短波紫外線(UVC)。因UVA的波長最長，因此其穿透力亦最為深入，它可穿透皮膚的真皮層，令肌膚產生皺紋、老化、鬆弛及曬黑等，亦是誘發皮膚癌的元兇；而UVB則會導致皮膚曬傷及紅腫熱痛，亦有機會導致皮膚癌。

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物理性、化學性防曬分別

市面上的防曬主要分為物理性及化學性兩種，物理性防曬分子的顆粒會透過反射、散射、折射的能力，避免皮膚直接受UVAUVB的照射而受傷，其主要成分為氧化鋅及二氧化鈦，性質一般較為溫和，亦較少機會誘發皮膚敏感，惟顏色偏白及質地較為黏稠，較難平均地塗抹。

而化學性防曬是透過將紫外線吸收，再轉化為熱能釋放出來，以降低紫外線對皮膚的傷害，主要成分為阿伏苯宗、二苯甲酮、甲氧基肉桂酸辛酯等，質地通常較稀薄及清爽，但刺激性較大，容易造成敏感。

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防曬

SPF系數的全名為Sun Protection Factor。

SPF愈高愈好？

曬產品上的SPF數全名為Sun Protection Factor表示可阻隔UVB效能，延緩皮膚被曬傷及曬紅的時間。例如本來十分鐘會曬紅的人，使用了SPF30的防曬產品，就可將皮膚被曬紅的時間延緩30倍，即300分鐘才會被曬紅，有皮膚科醫生建議，一般日常活動，使用SPF1530的防曬產品已經足夠。如果使用SPF系數過高的產品，很可能堵塞毛孔，及增加皮膚過敏的風險

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PA+++代表咩？

除阻隔UVB外，防曬同時需要阻隔UVA，目前國際上仍未有統一的系統標示產品的UVA防曬效能，現時大部分亞洲國家均使用由日本設計的PA System以「+」代表UVA的防曬效能，「+」號愈多，代表愈能延長被曬黑的時間。

要達到良好的防曬效果，塗抹的分量一定要足夠，最好每平方厘米可用到2毫克的產品，並於出門前半小時塗抹，約兩小時就要進行一次補搽的動作。

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