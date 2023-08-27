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健康
2023-08-27 11:30:02

防曬｜夏日必備太陽眼鏡 鏡片非愈黑愈好！選購2大重點

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夏日必備太陽眼鏡 鏡片非愈黑愈好！選購2大重點

夏日必備太陽眼鏡 鏡片非愈黑愈好！選購2大重點

夏季出遊有些人為了造型好看會戴太陽眼鏡，不過台灣食藥署提醒，太陽眼鏡除了要戴起來要有型外，也要注意鏡片顏色，而且要保護眼睛不是愈黑愈好，挑選重點應放在抗紫外線的功能。

 

太陽眼鏡鏡片顏色別亂選 「這」顏色最不推薦

市面上太陽眼鏡鏡片有好幾種顏色，許多人喜歡購買不同顏色的太陽眼鏡來搭配衣服，太陽眼鏡儼然已經成為夏日必備時尚配件。不過，太陽眼鏡鏡片顏色可別亂選，食藥署表示，藍色鏡片是最不推薦的太陽眼鏡，因為它會讓能量較高的藍色可見光進入眼睛。

食藥署建議，太陽眼鏡可以挑選灰色、墨綠色或棕色鏡片，能維持景物色彩，而橘黃色鏡片可以增加色彩對比度，即使劇烈運動也較不會受到影響，適合運動時使用。

太陽眼鏡

藍色鏡片是最不推薦的太陽眼鏡，因為它會讓能量較高的藍色可見光進入眼睛。

鏡片不是愈黑愈好 注意抗UV功能、證明

此外，大眾常有太陽眼鏡鏡片愈黑愈能保護眼睛的觀念，但其實這並不正確。食藥署表示，戴上太陽眼鏡後，由於光線變暗，瞳孔會放大，假如鏡片防紫外線功能不足，反而會讓更多紫外線進入眼睛，對眼睛的傷害比不戴太陽眼鏡還要大，因此重點應該是「抗紫外線」的功能。

抗UV400

購買太陽眼鏡重點應該是「抗紫外線」的功能。

紫外線根據波長可分為UVAUVBUVC三種類型。UVA波長最長，約400320 nmUVB波長次之，約320280nmUVC波長最短，約280100nm

因此，購買太陽眼鏡時，應挑選標示「抗UV400」的鏡片，才能阻擋波長範圍約400nm以內紫外線，達到保護眼睛的效果。食藥署提到，如果還是不放心，有些太陽眼鏡會附上「防紫外線證明」標示所過濾的波長及過濾率，可以選擇這類附證明的產品比較有保障。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

防曬｜想和陽光玩遊戲？3個防曬貼士拒絕皮膚癌埋身 防曬是全年無休：對皮膚有害的紫外線包括UVA 和 UVB，其中 UVA在陽光較弱的冬季和陰天依舊能傷害皮膚，所以防曬是全年都不可以放鬆的工作，而且應從小開始 防曬產品要搽夠：謹記要根據防曬產品的指示，塗抹足夠的乳霜才能得到足夠的防曬力，並且要定時補搽 避免正午時分外出：即使塗了防曬霜也不等於可以無視陽光的威脅，因為再強的防曬產品也只能提供部分保護，最好還是盡量避開猛烈的陽光，尤其是正午最曬的時間，若要出外也應撐傘、戴闊邊帽及穿著有防曬功能的衣服
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