防曬｜夏日必備太陽眼鏡 鏡片非愈黑愈好！選購2大重點

夏季出遊有些人為了造型好看會戴太陽眼鏡，不過台灣食藥署提醒，太陽眼鏡除了要戴起來要有型外，也要注意鏡片顏色，而且要保護眼睛不是愈黑愈好，挑選重點應放在抗紫外線的功能。

太陽眼鏡鏡片顏色別亂選 「這」顏色最不推薦

市面上太陽眼鏡鏡片有好幾種顏色，許多人喜歡購買不同顏色的太陽眼鏡來搭配衣服，太陽眼鏡儼然已經成為夏日必備時尚配件。不過，太陽眼鏡鏡片顏色可別亂選，食藥署表示，藍色鏡片是最不推薦的太陽眼鏡，因為它會讓能量較高的藍色可見光進入眼睛。

食藥署建議，太陽眼鏡可以挑選灰色、墨綠色或棕色鏡片，能維持景物色彩，而橘黃色鏡片可以增加色彩對比度，即使劇烈運動也較不會受到影響，適合運動時使用。