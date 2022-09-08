防疫點只戴口罩、勤洗手？乳鐵蛋白都可以提升免疫保護力

新冠肺炎疫情自2020年從發源地向各國快速流行，至今，全球染疫人數已近六億，帶走許多無辜生命，面對此場全球浩劫，愈來愈多人開始意識到提升自身免疫力的重要性。對此，生物細胞分子生物學專家黃琇琴博士表示，近年來，國內外也有相當多學者開始投入研究與免疫相關之營養素，其中，最受大家矚目的即為1960年代首次自乳汁中被萃取出來的「乳鐵蛋白(Lactoferrin, LF)」。

乳鐵蛋白作用廣泛 研究證實：可抗病毒

乳鐵蛋白原先是從牛奶中發現，早在數十年以前即證實有抗菌、殺菌、抗發炎、抗氧化、調節免疫及促進傷口愈合的功能，而2021年許多國際研究結果更顯示，其對於抵抗新冠肺炎病毒有所幫助。黃琇琴博士說明，乳鐵蛋白可由兩方面對抗病毒，一是它可包覆在病毒表面，使病毒無法與人體細胞接合；二來，乳鐵蛋白也可覆蓋在人體細胞膜表面，保護細胞不受病毒入侵，降低染疫機率。

黃琇琴博士指出，病毒入侵人體後，會刺激免疫細胞產生前發炎性細胞激素(proinflammatory cytokine)，當發炎反應過度激烈，體內會產生細胞激素風暴(又稱「免疫風暴」)，引發多重器官衰竭，甚至導致死亡。「而乳鐵蛋白可抑制發炎反應，同時防止病毒繁殖、增生，換句話說，可協助縮短染疫後的病程及降低發病嚴重性，達到保護的效果」。