防疫點只戴口罩、勤洗手？乳鐵蛋白都可以提升免疫保護力

新冠肺炎疫情自2020年從發源地向各國快速流行，至今，全球染疫人數已近六億，帶走許多無辜生命，面對此場全球浩劫，愈來愈多人開始意識到提升自身免疫力的重要性。對此，生物細胞分子生物學專家黃琇琴博士表示，近年來，國內外也有相當多學者開始投入研究與免疫相關之營養素，其中，最受大家矚目的即為1960年代首次自乳汁中被萃取出來的「乳鐵蛋白(Lactoferrin, LF)」。
乳鐵蛋白作用廣泛 研究證實：可抗病毒
乳鐵蛋白原先是從牛奶中發現，早在數十年以前即證實有抗菌、殺菌、抗發炎、抗氧化、調節免疫及促進傷口愈合的功能，而2021年許多國際研究結果更顯示，其對於抵抗新冠肺炎病毒有所幫助。黃琇琴博士說明，乳鐵蛋白可由兩方面對抗病毒，一是它可包覆在病毒表面，使病毒無法與人體細胞接合；二來，乳鐵蛋白也可覆蓋在人體細胞膜表面，保護細胞不受病毒入侵，降低染疫機率。
黃琇琴博士指出，病毒入侵人體後，會刺激免疫細胞產生前發炎性細胞激素(proinflammatory cytokine)，當發炎反應過度激烈，體內會產生細胞激素風暴(又稱「免疫風暴」)，引發多重器官衰竭，甚至導致死亡。「而乳鐵蛋白可抑制發炎反應，同時防止病毒繁殖、增生，換句話說，可協助縮短染疫後的病程及降低發病嚴重性，達到保護的效果」。
三合一乳鐵蛋白益菌 提供更方便的營養補給選擇
現代人生活繁忙，不僅作息不規律，平常攝取營養也常有不均衡的問題。即便近年來健康意識抬頭，有不少人為求方便、快速，開始養成從補給品中補充營養的習慣。但對其中的多數人來說，提到維護腸道健康及提升免疫力，大多還是僅會想到益生菌。然而，黃琇琴博士表示，益生菌雖的確有其功效，但隨著營養補給品的產品開發技術日趨成熟，現對消費者而言，其實有更多補充單一營養素以外的選擇。
舉例來說，如想提升面對新冠肺炎的自體保護力，黃琇琴博士提到，除了已有多項研究佐證的乳鐵蛋白之外，維生素D3也被證實可減輕肺部感染所產生的發炎反應，如能一次性補足這些相關營養素，對民眾來說不僅方便省時，效果也可能更為顯著。
追求健康兼顧品質 挑選有規模、具公信力之研發團隊
黃琇琴博士提醒，市面上營養補給品琳瑯滿目，民眾在挑選時務必要選擇較具規模之購買平台或廠商。透過具公信力的品牌認證，從慎選原料開始層層把關，也可以避免讓消費者想追求健康的本意變調！