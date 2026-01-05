防癌咪愈做愈驚！醫生教你檢視「生活4毒」 不只飲食同時要學抗壓

患者對癌症的恐懼巨大，一確診就被嚇到，開始亂補、亂查、亂治，結果身體更「亂」；最簡單、最關鍵的一步其實是做好預防，不等生病才搶救。

人人聞「癌」色變，常有患者在確診後不解自己向來飲食清淡、不煙不酒，怎麼會罹癌；也有人理解預防的重要性、積極學習，卻愈了解愈怕，到最後甚麼也不敢吃。林口長庚醫院腫瘤科廖繼鼎醫生指出，其實防癌的重點，是避免在不知不覺中養出癌細胞，他也總結潛藏在生活裡的「四毒」，也就是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，幫大眾檢視自己的日常習慣，為身體減少負擔、留下修復的空間。

癌症不是突然發生 醫：忽略預防成盲點

廖繼鼎醫生分享，自己曾經遇過一位40歲的工程師，每天外食、熬夜加班、手搖飲不離手，體檢發現早期大腸癌時，他問廖醫生：「我到底做錯了甚麼？」

「這句話我聽過太多次了。這一代的人不是不努力，而是努力錯了方向。」廖繼鼎醫生表示，多數人都把注意力放在已經長出來的腫瘤，患者對癌症的恐懼巨大，一確診就被嚇到，開始亂補、亂查、亂治，結果身體更「亂」；最簡單、最關鍵的一步其實是做好預防，不等生病才搶救。

癌細胞真的愛吃糖嗎？「糖毒」要看種類和攝取量

廖繼鼎醫生說明，無論癌細胞、或人體其他細胞都需要糖分作為能量來源，問題在糖的種類和攝取量。他形容，糖就像肥料，而健康細胞和癌細胞分別是花和雜草，肥料澆太多，花的旁邊就可能長滿雜草，這就是「糖毒」。

長期攝取過多精緻糖與高升糖指數食物，如甜飲、甜麵包、白麵條，容易刺激胰島素過度分泌，與身體細胞生長的訊號IGF-1過於活躍，進而營造有利癌細胞生長的環境。但並不是說要「斷糖」，而是「換糖」和「減糖」，可調整飲食順序，先吃蔬菜再進食主食，並以糙米取代白米，或選擇番薯、水果等天然甜味來源為替代。

壞油讓身體起火 「油毒」致慢性發炎恐誘發癌變

廖繼鼎醫生解釋，反式脂肪、加工肉品及油炸食物，像餅乾、炸雞、香腸、煙肉等，所含的油進入身體後氧化將產生自由基，這些「小火花」在身體亂竄，容易引發體內長期發炎反應，可能誘發細胞突變。

除了少吃加工食品，廖醫生建議，日常飲食可多選用橄欖油、堅果油，或多吃鯖魚、沙甸魚等魚類。炸物不是不能吃，但可以先把「每天吃」改成「一周一次」，以減少慢性發炎對身體造成的負擔。