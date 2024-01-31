防腦退化食譜｜煲猴頭菇湯增強記憶力 抗衰退促進神經發展

我們不能阻止身體老化，但有些食物就可能幫助對抗年老衰退，例如具有增加免疫功能、降血糖及抗氧化等功效的猴頭菇，便獲研究認證能夠幫助促進神經細胞生長，增強記憶力。猴頭菇淮山無花果豬腱湯是防腦退化食譜，有助你增強記憶力。
天然食物有助增強記憶力
該項由澳洲及韓國合作進行的研究，利用超強顯微鏡從猴頭菇(Hericium erinaceus)中提取活性化合物，然後用來餵飼老鼠，發現這些活性化合物可成促進腦神經元投射，並延伸至其他神經元，增強老鼠的記憶力。
研究人員認為，今次結果或對於治療及預防阿茲海默症等退化性認知障礙症帶來意義，因為大家有可能從天然食物中獲得有助增強記憶及調節神經元生長的物質。有關研究已刊載於《Journal of Neurochemistry》。
防腦退化食譜｜猴頭菇淮山無花果豬腱湯
其實，猴頭菇是常見的煲湯材料，所以今次小編就分享一道猴頭菇淮山無花果豬腱湯，幫大家補補腦。
猴頭菇淮山無花果豬腱湯材料：豬腱約半斤、3隻猴頭菇、6粒無花果、淮山1両、2公升水
猴頭菇淮山無花果豬腱湯做法：
- 將所有材料洗淨。
- 豬腱汆水備用。
- 猴頭菇洗淨後用溫水浸軟，可落少許紅糖幫助去除苦味。
- 將所有材料放入煲內，大火滾起後轉慢火煲約一至一個半小時，飲用前可加鹽調味。