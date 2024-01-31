防腦退化食譜｜煲猴頭菇湯增強記憶力 抗衰退促進神經發展

我們不能阻止身體老化，但有些食物就可能幫助對抗年老衰退，例如具有增加免疫功能、降血糖及抗氧化等功效的猴頭菇，便獲研究認證能夠幫助促進神經細胞生長，增強記憶力。猴頭菇淮山無花果豬腱湯是防腦退化食譜，有助你增強記憶力。

天然食物有助 增強記憶力

該項由澳洲及韓國合作進行的研究，利用超強顯微鏡從猴頭菇(Hericium erinaceus)中提取活性化合物，然後用來餵飼老鼠，發現這些活性化合物可成促進腦神經元投射，並延伸至其他神經元，增強老鼠的記憶力。