阻力運動｜保持青春的秘訣 阻力運動有助保持皮膚彈性減老態

人人都想保持青春不老的最佳狀態，而皮膚就最容易暴露年齡的秘密。除了努力護膚外，日本一項研究發現，進行阻力運動可以增加真皮層細胞外基質的活性，令真皮層的厚度增加，同時又可減少皮膚發炎的機會，有助維持皮膚彈性，使人顯得更有青春氣息。

根據刊載在《Nature》上的研究，日本的研究團隊找來61名健康女性參與，她們獲安排進行帶氧運動及阻力訓練長達16星期，以觀察她們的皮膚狀況變化。結果發現，進行阻力運動的群組，不但肌肉力量有改善，其血液中的蛋白聚醣相關的基因也有所增加，令真皮層的厚度有所增加，可以更有力撐起皮膚，讓皮膚看起來更光滑和具彈性。而且亦減少了皮膚內的發炎因子，使皮膚發炎的機會亦大為減低，都有助維持皮膚的狀態。

多種阻力運動

專家指出，年輕皮膚展現的細緻光滑和彈性，與真皮層結構完整度很大關係，因此若真皮層維持足夠的厚度和完整性，皮膚的狀態也會更為理想，而現時很多醫美療程的作用也是刺激膠原蛋白增生，促使皮膚恢復緊緻。

至於哪些運動最有效美肌？研究中的參加者進行的阻力運動包括腿部彎舉、雙腿伸屈、手臂彎舉、划船機訓練、肩推、胸推訓練等，以每組10次重複動作，每組動作中間休息2至3分鐘，而訓練強度需逐漸增加才會看到比較顯著的回春效果。