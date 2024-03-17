阻微塑膠入肚 研究：煲滾可以令自來水微塑膠含量減少25%至90%

環境污染令微塑膠幾乎無處不在，空氣、水及土地等都見其影響，以致食水及食物都容易被微塑膠入侵，最終可能損害人體健康。如何能減少微塑膠入肚？有研究就發現，將水煲滾後以咖啡濾紙過濾，便可以令水中的微塑膠含量少25%至90%。
結晶會自行分解
該項在《Environmental Science & Technology Letters》公布的研究，於廣州等地拿取水喉水樣本，然後煲滾約5分鐘。結果發現，水喉水中的礦物質經煮沸後形成碳酸鈣結晶結構並包著微塑膠顆粒。這些結晶會隨時間自行分解及消失，再用咖啡濾紙過，便可以隔走殘留的結晶物。
去除九成微塑膠
測試顯示，利用煮沸後再過濾的方法，可以去除硬水中90%的微塑膠，而軟水的去塑率則為25%，原因與水中的礦物質含量有關，其中硬水每公升的碳酸鈣含量達300毫克，而軟水則只有60毫克。
正視微塑膠入肚威脅
研究人員指出，今次研究所用的過濾方法近似大家日常沖茶或咖啡的做法，只是兩個簡單的步驟就已經可以減少飲用水中的微塑膠含量。過去有研究證明，身體攝取微塑膠會影響腸道的微生態組成及多樣性。雖然未確認微塑膠對健康的真正影響，但仍要正視微塑膠入肚的威脅，尤其近年愈來愈多水源及食物被發現有微塑膠的縱影。