阻微塑膠入肚 研究：煲滾可以令自來水微塑膠含量減少25%至90%

環境污染令微塑膠幾乎無處不在，空氣、水及土地等都見其影響，以致食水及食物都容易被微塑膠入侵，最終可能損害人體健康。如何能減少微塑膠入肚？有研究就發現，將水煲滾後以咖啡濾紙過濾，便可以令水中的微塑膠含量少25%至90%。

結晶會自行分解 該項在《Environmental Science & Technology Letters》公布的研究，於廣州等地拿取水喉水樣本，然後煲滾約5分鐘。結果發現，水喉水中的礦物質經煮沸後形成碳酸鈣結晶結構並包著微塑膠顆粒。這些結晶會隨時間自行分解及消失，再用咖啡濾紙過，便可以隔走殘留的結晶物。

去除九成微塑膠 測試顯示，利用煮沸後再過濾的方法，可以去除硬水中90%的微塑膠，而軟水的去塑率則為25%，原因與水中的礦物質含量有關，其中硬水每公升的碳酸鈣含量達300毫克，而軟水則只有60毫克。