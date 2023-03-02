降低牙周病風險 牙要咁刷先啱！

牙周病成因是牙菌斑，不良的清潔使得牙菌斑長期堆積，起初出現牙齦炎症狀，牙齦發炎紅腫，刷牙時流血。

牙科門診病人被診斷出牙周病，跟牙醫抱怨每次刷牙都刷很久，為甚麼還會有牙周病？牙醫提醒「刷得勤快、用力，不如刷對方法！」錯誤的刷牙方式不但會傷害保護牙齒的珐瑯質，也會因刷不乾淨導致牙周病。

嚴重牙周病恐致牙齒脫落 正確潔牙最重要

臺中慈濟醫院牙周專科醫生何曉涵表示，牙周病成因是牙菌斑，不良的清潔使得牙菌斑長期堆積，起初出現牙齦炎症狀，牙齦發炎紅腫，刷牙時流血；持續惡化則進展為牙周病，齒槽骨受到破壞，更嚴重則會出現牙齒鬆動、牙齒位移，甚至牙齒脫落等症狀。

「牙齒不是用力刷、刷得久就會乾淨，而是要刷對方法。」何曉涵醫生進一步說明，牙周病治療除了幫病人清除牙石，最重要的就是要教病人怎麼樣正確潔牙。