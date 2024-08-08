降噪耳機能保護耳朵？醫生指仍有聽損風險 耳機使用別超過「這時間」

電子產品普遍，在巴士、港鐵常見戴著耳機聽音樂、追劇的人。不少人的藍芽耳機都有降噪功能，有些人認為降低噪音可以保護耳朵，振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏表示，降噪功能設計的初衷並非為了保護耳朵，而是為了提供愛樂者更好的聽音樂品質，長時間使用依然有聽損風險。
年輕人耳機使用習慣不當 降噪可能反增使用時間
根據世界衛生組織(WHO)統計，聽損年齡層正逐年下降，青少年的聽損問題已是公共衛生重大議題之一，造成年輕族群聽力受損的可能原因包括暴露於夜店、酒吧、卡拉OK、演唱會、運動賽事等吵雜場所，另外高度依賴手機、平板也是影響因素之一。
世界衛生組織指出，超過二分之一的年輕人有使用耳機習慣不當的情況，推估高達11億名年輕人口未妥善使用耳機、控制聆聽環境，導致年輕族群聽損風險提升。
力博宏主任表示，一般環境背景值已達50或60分貝，若要聽清楚耳機傳來的聲音，至少要將音量調高至80或90分貝，近期路上經常可見年輕族群持智慧型手機搭配藍芽耳機聽音樂，長期下來勢必會影響聽力功能。
雖然現在有主動降噪耳機，佩戴時會自動降低外界噪音，提升耳機聆聽的效果，音量不需太高就能聽見，使用者自然會將音量調小，不過力博宏主任指出，正因為降噪耳機的聆聽效果良好，反而有可能會因此增加佩戴耳機的時間。
耳機使用15至30分鐘就應休息 選用「耳罩式」更佳
降噪耳機能提供愛樂者更好的聽音樂品質，不受外界的噪音干擾，不過並不能完全保護耳朵。力博宏主任提醒，仍要留意使用時間，使用耳機15至30分鐘就要讓耳朵休息一下，並應避免整天使用，另外使用耳機時也可以參考以下建議：
- 使用「耳罩式」較佳：
「入耳式」耳機容易把聲音都關在耳道裡造成傷害，因此如果非得使用耳機聽音樂，建議選擇「耳罩式」，比起「入耳式」更能保護耳朵。
- 使用入耳式耳機時邊咀嚼：
如果使用入耳式耳機，建議可以邊咀嚼(如：吃香口膠)，藉由咀嚼動作牽動耳道，讓聲音的能量可以從空氣中流通出去，對耳朵的傷害比較小。
除了要注意耳機使用習慣外，也別忘了暴露於夜店、卡拉OK、演唱會等吵雜場所，都有可能增加聽損的風險，力博宏主任提醒，出入高分貝娛樂場所時，盡量不要超過2小時，才能防止聽力受損。
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