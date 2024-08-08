降噪耳機能保護耳朵？醫生指仍有聽損風險 耳機使用別超過「這時間」

降噪功能設計的初衷並非為了保護耳朵，而是提供愛樂者更好的聽音樂品質，藉由個人聆聽設備也能不受外界的噪音干擾，但是任何耳機都不能常用，使用時間也不能 太長。

電子產品普遍，在巴士、港鐵常見戴著耳機聽音樂、追劇的人。不少人的藍芽耳機都有降噪功能，有些人認為降低噪音可以保護耳朵，振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏表示，降噪功能設計的初衷並非為了保護耳朵，而是為了提供愛樂者更好的聽音樂品質，長時間使用依然有聽損風險。

年輕人耳機使用習慣不當 降噪可能反增使用時間

根據世界衛生組織(WHO)統計，聽損年齡層正逐年下降，青少年的聽損問題已是公共衛生重大議題之一，造成年輕族群聽力受損的可能原因包括暴露於夜店、酒吧、卡拉OK、演唱會、運動賽事等吵雜場所，另外高度依賴手機、平板也是影響因素之一。

世界衛生組織指出，超過二分之一的年輕人有使用耳機習慣不當的情況，推估高達11億名年輕人口未妥善使用耳機、控制聆聽環境，導致年輕族群聽損風險提升。

力博宏主任表示，一般環境背景值已達50或60分貝，若要聽清楚耳機傳來的聲音，至少要將音量調高至80或90分貝，近期路上經常可見年輕族群持智慧型手機搭配藍芽耳機聽音樂，長期下來勢必會影響聽力功能。

雖然現在有主動降噪耳機，佩戴時會自動降低外界噪音，提升耳機聆聽的效果，音量不需太高就能聽見，使用者自然會將音量調小，不過力博宏主任指出，正因為降噪耳機的聆聽效果良好，反而有可能會因此增加佩戴耳機的時間。