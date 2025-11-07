降噪耳機蠶食你的聽力！醫生警告：長時佩戴恐影響聽力 籲遵守60/60原則

使用耳機應遵守60/60原則，單次使用耳機60分鐘就休息10到15分鐘，讓耳朵重新接觸自然環境聲，也可選擇「通透模式」而非全降噪，保留部分環境音讓耳朵不至於完全隔絕。

28歲阿信每天都準時到圖書館溫書準備考試，為了不被干擾，幾乎從早上就戴降噪耳機直到回家，整天下來耳朵幾乎沒休息，直到最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響情緒，就醫檢查才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應。亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫生田輝勣指出，如果持續未節制，恐怕會造成聽力退化。

降噪耳機引發聽覺補償作用 對聽力的傷害加倍

田輝勣醫生表示，降噪耳機會偵測環境噪音並製造反向聲波來抵銷，雖然可以製造出真空式安靜，但耳朵內部其實一直在接受抵銷後的訊號，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持繃緊狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。

此外，長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，而當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應，可能會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。

降噪又聽音樂 比純聽音樂更傷聽力

田輝勣醫生也提醒，如果在高噪音環境同時開啟降噪又聽音樂，為了抵抗被降噪吸走的低頻，耳機會自動提高音量或增強某些頻段，長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高，對於超長使用時間、對聲音敏感或容易頭暈、已有耳疾(如中耳炎、梅尼爾氏症、聽力損傷)等高風險族群，都容易讓症狀惡化。