降溫帶來寒氣 手凍腳凍原因多 補充營養幫你快快回暖

近日天氣漸寒，不少人尤其是女士，容易出現手腳冰冷的情況。其實手凍腳凍可能不只是氣溫下降所致，也可能與吸煙、壓力、貧血、甲狀腺功能低下、糖尿病等問題有關，而適當補充鐵、鎂、維他命B群、E等營養元素，可以幫助緩解四肢冰凍的問題！

天氣凍：氣溫降低會啟動身體的保護機制，把血液集中到重要器官，以維持體溫，故此手腳分到的熱量有所減少。

天氣凍：氣溫降低會啟動身體的保護機制，把血液集中到重要器官，以維持體溫，故此手腳分到的熱量有所減少。

促進血液循環

因此，有時即使天氣未冷，有些人也會有手腳冰凍的問題，而改善問題的關鍵就是要促進血液循環及保持健康，並且要足夠運動，以及做好保暖措施。同時，注意營養攝取也能幫助四肢回暖，例如補充足夠的鐵質有助促進紅血球合成，幫助氧氣運輸；鎂則有助肌肉放鬆與血液循環；維他命B群可促進能量代謝，幫助新陳代謝；維他命E 具有抗氧化作用，幫助保護血管健康。