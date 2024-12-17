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健康
2024-12-17 11:30:20

降溫帶來寒氣 手凍腳凍原因多 補充營養幫你快快回暖

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冰
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近日天氣漸寒，不少人尤其是女士，容易出現手腳冰冷的情況。其實手凍腳凍可能不只是氣溫下降所致，也可能與吸煙、壓力、貧血、甲狀腺功能低下、糖尿病等問題有關，而適當補充鐵、鎂、維他命B群、E等營養元素，可以幫助緩解四肢冰凍的問題！

7大手腳冰冷原因

其實，手腳冰冷的原因有很多，包括：

  • 天氣凍：氣溫降低會啟動身體的保護機制，把血液集中到重要器官，以維持體溫，故此手腳分到的熱量有所減少。
  • 吸煙：尼古丁可加速動脈硬化，增加血液黏稠度，並引起血管收縮，影響末梢血液循環。
  • 壓力：緊張、焦慮或壓力過大都可刺激腎上腺素分泌，血管收縮令更少血液供應到四肢。
  • 貧血：缺乏紅血球供氧，四肢因而容易冰冷。
  • 甲狀腺功能低下：甲狀腺異常可能導致代謝緩慢，血液循環受影響。
  • 心血管疾病：高血脂或血栓可阻礙血液運輸，影響末梢血液循環。
  • 糖尿病：高血糖長期影響血管和神經健康，容易易出現循環不良的問題。
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注意營養攝取也能幫助四肢回暖

注意營養攝取也能幫助四肢回暖。

促進血液循環

因此，有時即使天氣未冷，有些人也會有手腳冰凍的問題，而改善問題的關鍵就是要促進血液循環及保持健康，並且要足夠運動，以及做好保暖措施。同時，注意營養攝取也能幫助四肢回暖，例如補充足夠的鐵質有助促進紅血球合成，幫助氧氣運輸；鎂則有助肌肉放鬆與血液循環；維他命B群可促進能量代謝，幫助新陳代謝；維他命E 具有抗氧化作用，幫助保護血管健康。

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