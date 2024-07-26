降血脂藥物知多少？四大常見藥物一次看

高膽固醇和高三酸甘油酯是許多慢性病的高風險因子，可能導致心臟病、中風或腎衰竭等嚴重疾病。根據國際高血脂治療指引建議，控制血脂除了要改變生活習慣如增加運動、低鈉飲食及戒煙外，必要時還需要藥物輔助控制血脂。醫生會根據病人的整體狀況，決定使用何種藥物及劑量。

常見的降血脂藥物主要有四種類型：

1. 他汀類藥品 (Statins)

常見藥物成分包括有Atorvastatin、Rosuva-statin、Lovastatin、Pravastatin、Simvastatin、Fluvastatin及Pitavastatin等，透過抑制肝細胞合成膽固醇來降低膽固醇的含量。這類藥物是效果最強且最常開立的處方藥，可能會引起肌肉疼痛、頭痛和疲倦等副作用。需要注意的是，服用這類藥物時應避免與西柚、紅麴、燕麥一起吃，因為葡萄柚會抑制Statins的代謝，讓藥物在血中的濃度增高，增加肌肉疼痛等副作用的風險。而紅麴與Statins的結構相似，一樣有可能會提高肌肉疼痛等副作用的發生率。燕麥則會降低Statins的腸道吸收進而影響治療效果。

2. 膽酸結合樹脂

常見藥品成分有Cholestyramine、Colestipol等，主要透過在小腸吸收膽酸，讓肝臟持續使用膽固醇製造膽酸，進而減少血中的膽固醇含量，副作用主要包括有腸胃不適和便秘等。

3. 纖維酸鹽衍生物

常見藥品成分有Bezafibrate、Ciprofibrate、Clofibrate、Fenofibrate、Gemfibrozil等，透過活化特定酵素來降低血中三酸甘油脂及膽固醇濃度，常見及可能引起的副作用包括腸胃不適和肝功能指數上升。

4. 煙鹼酸

常見藥品成分為Acipimox，可減少周邊脂肪分解，降低血中膽固醇及三酸甘油脂濃度，常見及可能的副作用包括有臉潮紅和紅疹等。