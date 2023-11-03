限制熱量攝取是老得健康的秘訣？

現代人的壽命遠比古人為長，但量夠之餘，「質」也十分重要，如何才能長命又健康？最新研究就發現，吃少一點以限制熱量攝取，可能是令人健康地老去的秘密，此舉不但有助提升肌肉健康，更可以刺激令人更健康的生物路徑反應。

美國國家衛生研究院轄下的國家老年研究所，為了解限制熱量攝取如何幫助改善肌肉健康和保護肌肉功能，以對抗因為年老而引起的肌肉質量下降進行研究。參與研究的人士被要求在兩年的研究期內減少25%的熱量攝取，惟大部分人只做到一半、即減少約12%的熱量攝取。

攝取較少熱量會提升與能量產生和代謝相關的基因反應，並且抑制發炎基因從而減少發炎。

抑制發炎基因

研究人員利用從活檢組織中分離出的信使核醣核酸(mRNA) 分子，發現攝取較少熱量會提升與能量產生和代謝相關的基因反應，並且抑制發炎基因從而減少發炎。有關研究已刊載於《Aging Cell》。

研究人員解釋，限制熱量攝取對基因的影響涉及多個機制，最直接的理解是這種飲食可改善粒線體健康和減少發炎，並且會調節人體內很多與新陳代謝和生理時鐘相關的基因，最終帶來改善肌肉健康和功能的效果。