限制熱量攝取是老得健康的秘訣？

現代人的壽命遠比古人為長，但量夠之餘，「質」也十分重要，如何才能長命又健康？最新研究就發現，吃少一點以限制熱量攝取，可能是令人健康地老去的秘密，此舉不但有助提升肌肉健康，更可以刺激令人更健康的生物路徑反應。
改善肌肉健康
美國國家衛生研究院轄下的國家老年研究所，為了解限制熱量攝取如何幫助改善肌肉健康和保護肌肉功能，以對抗因為年老而引起的肌肉質量下降進行研究。參與研究的人士被要求在兩年的研究期內減少25%的熱量攝取，惟大部分人只做到一半、即減少約12%的熱量攝取。
抑制發炎基因
研究人員利用從活檢組織中分離出的信使核醣核酸(mRNA) 分子，發現攝取較少熱量會提升與能量產生和代謝相關的基因反應，並且抑制發炎基因從而減少發炎。有關研究已刊載於《Aging Cell》。
研究人員解釋，限制熱量攝取對基因的影響涉及多個機制，最直接的理解是這種飲食可改善粒線體健康和減少發炎，並且會調節人體內很多與新陳代謝和生理時鐘相關的基因，最終帶來改善肌肉健康和功能的效果。
減少二至四成熱量
過去研究指調整生活習慣，如保持活躍、健康飲食、維持良好睡眠質素、不要吸煙及少飲酒精等，都可以延年益壽兼保持健康。一般而言，成年人每日大約需要1,600至3,000卡路里，視乎年齡、性別及活動量等而定，而限制熱量攝取就要將每日從飲食中攝取的熱量降低至比正常水平低20%至40%。