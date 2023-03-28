院舍高危 接種疫苗抗流感高峰

自3月初解除口罩令及其他防疫措施後，本港終復常。但過去每當疫症爆發時，安老院舍總淪為重災區，安老業界擔心防疫措施鬆懈後，今年冬季流感高峰期完結前再迎來爆發。感染及傳染病疾病科醫生曾祈殷建議，政府應優先為長者接種重組四價疫苗，減院舍爆發風險。

本港過去3年，在口罩令、社交距離等防疫措施下，季節性流感的整體活躍程度一直維持於低水平。曾祈殷指出，相比起前年冬季，去年冬季開始重現長者嚴重流感個案，「世界各地開始復常，鄰近地區包括內地、日本及韓國的流感個案都有持續上升的趨勢；而最早復常的歐美國家則已於去年冬季重現流感高峰期，美國相關的累計入院率更是近十年最高。」

流感免疫力下降

曾祈殷強調，流感威脅在疫情3年間從未減少，現時新冠防疫措施減退，個人及環境衛生稍有鬆懈，再加上公眾對流感的免疫力下降，可能會令流感再次爆發，加重醫療系統的負擔，「醫護及醫療系統應繼續做好教育及防控工作，亦建議醫護人員、孕婦、安老院舍人員及長者等高風險群組每年接種一劑流感疫苗。」