院舍高危 接種疫苗抗流感高峰

自3月初解除口罩令及其他防疫措施後，本港終復常。但過去每當疫症爆發時，安老院舍總淪為重災區，安老業界擔心防疫措施鬆懈後，今年冬季流感高峰期完結前再迎來爆發。感染及傳染病疾病科醫生曾祈殷建議，政府應優先為長者接種重組四價疫苗，減院舍爆發風險。
本港過去3年，在口罩令、社交距離等防疫措施下，季節性流感的整體活躍程度一直維持於低水平。曾祈殷指出，相比起前年冬季，去年冬季開始重現長者嚴重流感個案，「世界各地開始復常，鄰近地區包括內地、日本及韓國的流感個案都有持續上升的趨勢；而最早復常的歐美國家則已於去年冬季重現流感高峰期，美國相關的累計入院率更是近十年最高。」
流感免疫力下降
曾祈殷強調，流感威脅在疫情3年間從未減少，現時新冠防疫措施減退，個人及環境衛生稍有鬆懈，再加上公眾對流感的免疫力下降，可能會令流感再次爆發，加重醫療系統的負擔，「醫護及醫療系統應繼續做好教育及防控工作，亦建議醫護人員、孕婦、安老院舍人員及長者等高風險群組每年接種一劑流感疫苗。」
雙重感染加重病情
長者或免疫力較低的人士一旦感染流感，病情一般較重，或出現支氣管炎、肺炎及腦病變等併發症，嚴重可導致死亡。而新冠病毒在本港仍未完全消失，如同時感染流感及新冠病毒，病情會更嚴重。英國有研究指，雙重感染可令死亡率高6倍；亦有研究顯示，40歲以上成年人感染流感後首3天心肌梗塞及中風的風險分別增10倍及8倍，而糖尿病患者感染流感後住院及入ICU的風險亦比一般因流感送院者分別高3倍及4倍。
院舍嚴陣以待
居於院舍的長者大多為長期病患，缺乏自理能力，在通風欠佳及環境擠迫的情況下，加上難以像學校般撤離，容易出現爆發。安老事務業委員會委員李輝形容去年的第五波疫情，對院舍是致命打擊，就算現時政府已鬆綁防疫措施，院舍仍嚴陣對待，擔心一旦出現流感大爆發，可能會增加人手壓力，院內環境亦未必做到獨立隔離，變相令公立醫院的床位壓力大增。
接種疫苗加強保護
長者接種流感疫苗後可減低重症及出現併發症的風險，亦可減低因流感而入院及死亡的個案。曾祈殷提醒，「季節性流感病毒株會不時改變，建議每年均接種有關疫苗以加強保護。」美國CDC及英國JCVI等衛生部門，亦建議65歲以上長者應優先接種高劑量滅活四價流感疫苗、四價佐劑疫苗，或重組四價流感疫苗。
現時本港已註冊的流感疫苗共有3種，包括滅活四價流感疫苗(IIV)、噴鼻式四價流感疫苗(LAIV)及重組四價流感疫苗(RIV)，當中滅活四價流感疫苗及重組四價流感疫苗均適合長者接種。重組四價流感疫苗已納入疫苗資助計劃，惟合資格人士僅獲每劑260港元資助額，如選擇有關疫苗，視乎接種地點或需付額外差價。