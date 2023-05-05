除毛、性行為會導致私處暗沉？私密處用清水清潔即可？破解女性私密處4大流言！

私密處問題常常讓人覺得難以啟齒，在一知半解的情況下，更有許多人會因網路上的資訊混淆而產生錯誤的認知。性行為太多會導致私密處暗沉？吃油膩食物、吸煙會導致私密處有異味？陰道內部須清潔？坊間流傳的女性私密處謠言，女性醫療診所院長關口由紀醫生一一破解！

流言一 除毛、頻繁性行為私密處會變黑？

像「除毛或頻繁性行為，私密處會變黑」這樣的流言每位女性一定都聽過，但這真的正確嗎？關口由紀醫生表示，女性私密處也屬於皮膚組織，而造成皮膚變黑的原因就是「發炎」，發炎後若沒有適當護理，就容易產生色素沉澱，因此與其說除毛及性行為容易造成私密處變黑，不如說發炎後沒有照護，而造成色素沉澱會更為恰當。

關口由紀醫生指出，只要不過度除毛，並且除毛後做好保濕等措施，暗沉的機率就會減少，同理，在性行為上，除非是使用造成身體負擔及疼痛的方式進行，否則大部分私密處暗沉都是因為其他原因。