陰道放屁屬正常現象 用月經杯、棉條都是成因

放屁是正常生理現象，但原來陰道都會放屁，如果進行親密行為時陰道突然排氣，會令人非常尷尬。有婦科醫生指出，陰道排氣其實屬於正常現象，但亦可能因陰道炎或直腸陰道瘻管導致排氣，屆時就需要向醫生求助。
陰道排氣(Vaginal Flatulence)又稱陰道放屁，即指陰道排出氣體的現象。陰道本身是併合在一起，當有壓力令它打開時，就有機會排出氣體。我們平日站立時，氣體不會向上升，惟進行性行為、使用衛生棉條及使用月經杯等，都會使空氣走入陰道內，當女性用力收緊下盤，或使用到下身肌肉時，就會容易令陰道排氣。
氣體有異常需求醫
陰道排氣多數無味，惟排出的氣體有異味時，就可能涉及婦科問題，包括陰道發炎。一些陰道內的細菌會製造氣體，令氣體存於陰道內，形成放屁。輕則可能會紅腫、痕癢、出現異常分泌物等，嚴重時更可能引致盆腔炎、子宮發炎，甚至不孕。
直腸陰道瘻管
另一個有可能引起陰道排氣的原因是直腸陰道瘻管，即指腸道與陰道連接，例如因手術時弄傷、因發炎或癌症等原因。直腸陰道瘻管除了會出現陰道排氣外，更可能令陰道排出糞便。直腸陰道瘻管出現時，需用抗生素治療，甚至可能要以手術修補。
多做盆腔運動
另外，順產媽媽也要多留意，因生產時會陰會有傷口，有可能因發炎而出現陰道排氣，而產後或更年期後陰道鬆弛，亦會令陰道積聚氣體，當做運動用力，或使用下腹時都可能會令陰道排出氣體。要改善問題，可以多做盆腔運動，令盆腔肌肉更結實，可減少氣體排出的情況。