陰道放屁屬正常現象 用月經杯、棉條都是成因

放屁是正常生理現象，但原來陰道都會放屁，如果進行親密行為時陰道突然排氣，會令人非常尷尬。有婦科醫生指出，陰道排氣其實屬於正常現象，但亦可能因陰道炎或直腸陰道瘻管導致排氣，屆時就需要向醫生求助。

陰道排氣(Vaginal Flatulence)又稱陰道放屁，即指陰道排出氣體的現象。陰道本身是併合在一起，當有壓力令它打開時，就有機會排出氣體。我們平日站立時，氣體不會向上升，惟進行性行為、使用衛生棉條及使用月經杯等，都會使空氣走入陰道內，當女性用力收緊下盤，或使用到下身肌肉時，就會容易令陰道排氣。