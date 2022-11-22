陰部痕癢尷尬唔睇醫生 小心小毛病變大問題

阿英(化名)因會陰搔癢為求方便，自行至藥房買止癢藥膏塗抹，卻愈抹愈嚴重，後來又到婦科診所治療也未見好轉，直至謝立忠醫師看診後，經準確診斷並開立藥物及藥膏治療才終得改善。

外陰部搔癢問題多 止癢藥膏無法對症治療

謝立忠醫師指出，外陰部搔癢是困擾著許多婦女的常見的婦科疾病，很多人把搔癢當成了一般的感染或濕疹不以為意，更有許多病人因為害羞不好意思看醫生，直接在藥房買止癢藥膏抹一抹，殊不知這樣的做法，一方面很可能並非對症下藥，另一方面可能產生難以挽回的後遺症。

謝立忠醫師進一步解釋，婦女外陰部搔癢通常並不僅僅有濕疹和黴菌問題而已，諸如陰道滴蟲或鞭毛蟲也會造成搔癢的症狀。況且不同的疾病所需要的用藥也不盡相同，一般巿售的三合一複方藥膏作用是通殺，可以殺細菌、殺黴菌，但也含類固醇有止癢效果。

但就因為複方藥膏內的類固醇成分，對於濕疹而言或許適用，如果遇到的狀況是黴菌感染，塗抹類固醇藥膏，反而可能加速黴菌的孳生，讓病程延長或變得惡化。

皮膚長期使用含類固醇藥膏，也會導致皮膚萎縮，使得醫師在進行疾病的診斷和治療時更加的困難，病人更可能必須花更多的時間和耐心進行調理，才能慢慢地恢復健康。