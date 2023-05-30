陳彥行三高纏身險爆血管 破壁靈芝孢子1,000倍營養 1個月增強血管彈性穩三高

早前，藝人陳彥行出現三高病徵，突然暈倒。她事後分享道：「一起身個下突然好暈、天旋地轉，眼開始睇野好矇，仲突然好似窒息咁呼吸唔到，個心口比人揼咗一下咁痛！」求醫後，醫生指陳彥行的血管三高指數超標，血管硬化並失去彈性，血液無法順暢流動。血管年齡更達60多歲，情況非常誇張，醫生直指，長久下去十分危險，有爆血管的風險。
三高定義是甚麼？
「三高」即是高血壓、高膽固醇及高血糖，是香港十分普遍的三大慢性疾病。
三高會引發什麼健康問題？
輕則：頭暈、頭痛、視力模糊、心口痛、疲勞等
重則：中風、心血管疾病、腎病等
哪類人士容易有三高？
年齡漸長、遺傳基因、長期吸煙、不良飲食習慣、缺乏運動等都容易有三高。除此以外，肥胖人士也會較容易出現三高問題，尤其中央肥胖者。
「拍咗咁多年劇，好多時候都需要做開心果嘅角色，全靠食野幫我keep住好心情，特別係甜品、煎炸野呢啲都係我最愛，你地睇我身形都知架啦！」因此喜愛吃甜品及煎炸食物的陳彥行當然亦是高危一族，以致三高出現。
陳彥行受三高問題困擾 全靠食「佢」解決
陳彥行：「我中醫朋友極力推介我食呢隻『草姬靈芝孢子』，佢話『草姬靈芝孢子』入面嘅成份包括靈芝多醣體同三萜類，可以增加返血管彈性，仲加快血液循環，咁啲血行得返就唔怕爆啦。」
如何控制三高指數？
「靈芝孢子」已獲中國《藥典》收載的珍貴食材，受到廣泛應用於中醫角度，預防重於治療，扶本固正，補足五臟六腑的正氣，即強化人體的免疫力。服用破壁靈芝孢子能有效增強人體免疫力，調節身體各機能，滋養人體五臟六腑，同時強韌血管，穩定三高指數，守護心血管健康，是促進人體健康和長壽的食材。
陳彥行力推：1個月增強血管彈性 穩定三高指數
陳彥行服用「草姬靈芝孢子」1個月，血管硬度AVI值由30下降至20的正常水平，而血液循環API則由32下降至25的健康水平。「姐係話我啲血液正常流暢返，心肌供氧量都增強咗，血管年齡由本身60幾歲都變返30幾歲，身體後生咗30年，真係超開心啊！」
即看行姐分享>>>按此<<<
中醫解說：草姬靈芝孢子4合1靈芝配方比多色靈芝 更全面
中醫曾偉恆：「靈芝孢子所含的成分靈芝多體、三帖類等可以調節免疫系統及增強血管彈性，穩定三高指數。食用靈芝孢子可增強身體抵抗力，滋養人體五臟六腑，有效提升精神活力，同時強韌血管，穩定三高指數，守護心血管健康。市面上一般靈芝產品多數配方只有靈芝子實體或靈芝孢子。建議選擇配方98%破壁率，並集合『全破壁靈芝孢子』、『靈芝子實體』、『靈芝菌絲體』及『舞茸』於一身的4合1靈芝產品。這樣就等於整顆靈芝的營養價值都可以被身體完全吸收。」
即看中醫解說>>>按此<<<
165萬+健康見證˙23年星級用家力推
郭晉安 :「食咗23年#草姬靈芝孢子，咁多年黎幫我身體強免疫、穩三高，係信心保證。」
江欣燕 :「20年嚟全靠草姬靈芝孢子幫我身體Keep住最佳狀態，增強免疫力，穩定三高指數，守護我同全家人健康！」
陳彥行:「草姬靈芝孢子對增強免疫同穩定三高指數咁好，我梗係Keep住食啦，繼續維持三高指數係健康水平，為咗自己為咗屋企人一定唔可以比身體出事！」
常見問題
問: 草姬靈芝孢子的銷售地點?
答: 萬寧Mannings : https://bit.ly/3dnxmrO
Zinomall官方購物網: https://bit.ly/30p11dH
問: 草姬靈芝孢子的詳細資料?
答: 可瀏覽產品網：https://bit.ly/30p11dH
問: 草姬靈芝孢子的食用方法?
答: 每日1-2粒(建議每朝空腹服食)
問: 靈芝孢子與靈芝分別?
答: 破壁靈芝孢子的有效活性成份比一般靈芝有效高75倍，人體吸收率高達95%。靈芝孢子及靈芝最大的分別在於身體吸收率。
#此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。