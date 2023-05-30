陳彥行三高纏身險爆血管 破壁靈芝孢子1,000倍營養 1個月增強血管彈性穩三高

哪類人士容易有三高？ 年齡漸長、遺傳基因、長期吸煙、不良飲食習慣、缺乏運動等都容易有三高。除此以外，肥胖人士也會較容易出現三高問題，尤其中央肥胖者。

不良飲食習慣容易引致三高

「拍咗咁多年劇，好多時候都需要做開心果嘅角色，全靠食野幫我keep住好心情，特別係甜品、煎炸野呢啲都係我最愛，你地睇我身形都知架啦！」因此喜愛吃甜品及煎炸食物的陳彥行當然亦是高危一族，以致三高出現。 陳彥行受三高問題困擾 全靠食「佢」解決 陳彥行：「我中醫朋友極力推介我食呢隻『草姬靈芝孢子』，佢話『草姬靈芝孢子』入面嘅成份包括靈芝多醣體同三萜類，可以增加返血管彈性，仲加快血液循環，咁啲血行得返就唔怕爆啦。」 如何控制三高指數？ 「靈芝孢子」已獲中國《藥典》收載的珍貴食材，受到廣泛應用於中醫角度，預防重於治療，扶本固正，補足五臟六腑的正氣，即強化人體的免疫力。服用破壁靈芝孢子能有效增強人體免疫力，調節身體各機能，滋養人體五臟六腑，同時強韌血管，穩定三高指數，守護心血管健康，是促進人體健康和長壽的食材。

陳彥行力推：1個月增強血管彈性 穩定三高指數

多年星級用家 陳彥行

陳彥行服用「草姬靈芝孢子」1個月，血管硬度AVI值由30下降至20的正常水平，而血液循環API則由32下降至25的健康水平。「姐係話我啲血液正常流暢返，心肌供氧量都增強咗，血管年齡由本身60幾歲都變返30幾歲，身體後生咗30年，真係超開心啊！」

中醫解說：草姬靈芝孢子4合1靈芝配方比多色靈芝 更全面

中醫曾偉恆

靈芝4合1配方圖

165萬+健康見證˙23年星級用家力推

23年星級用家 郭晉安

郭晉安 :「食咗23年#草姬靈芝孢子，咁多年黎幫我身體強免疫、穩三高，係信心保證。」

20年星級用家 江欣燕

江欣燕 :「20年嚟全靠草姬靈芝孢子幫我身體Keep住最佳狀態，增強免疫力，穩定三高指數，守護我同全家人健康！」