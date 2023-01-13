陳皮養生妙用多 「陳皮達人」保哥鑽研12年 親解欣賞Tea Château陳皮普洱兩大原因

陳皮味辛性溫，具溫胃散寒、理氣健脾、和胃止嘔、化痰止咳等多重功效，還富含纖維、維他命C等重要營養，從古至今也受歡迎的養生藥材。中菜名廚黃亞保（保哥）同樣為陳皮愛好者，以喜愛用陳皮入饌而為人熟悉。而現實中，保哥不只是一名創意無限的中菜名廚，亦是極為疼錫家人的好爸爸，意想不到的是，原來12年前開始踏上陳皮路也是緣於女兒。保哥一於與大家分享與陳皮的故事，以及Tea Château陳皮普洱帶來的驚喜。
「回想當初，女兒剛出生開始久咳不止，試過很多中西藥物卻一直不太見效。後來岳母叫我用陳皮水開奶給女兒飲用，想不到數天後咳嗽慢慢紓緩了」。從此，保哥便對這片褐黃柑皮產生濃厚興趣，不斷尋找資料，著手深入研究。
紅皮陳皮較適合入饌及製作陳皮普洱
有指陳皮愈老愈好、必選新會陳皮等，保哥解釋陳皮大有學問，而不同柑皮配搭普洱也有著不同要求。「新會是質素最好的品種。而製作陳皮的柑主要分青柑皮、二段紅及大紅柑皮（大紅柑）三種；以青柑皮製作的陳皮多數作入茶用，以紅皮製作的陳皮則多用來入饌及製作陳皮普洱，因為大紅柑皮是冬至前一星期才採摘，是柑肉最甜、柑皮最香的品種，有理氣作用。」保哥不禁笑言：「我太太每次都揶揄我選陳皮比選老婆還認真！」
嘆茶為日常小確幸 難忘Tea Château 陳皮普洱韻味
既然保哥對陳皮如此講究，在茶飲方面，豈不是難以遇上心儀的陳皮普洱？「平時忙裡偷閒喝上一杯香醇濃郁的好茶，確實是我日常生活中的小確幸！試過市面上林林總總的陳皮普洱，以Tea Château的陳皮普洱獨具韻味。」保哥憶述第一口喝下去，Tea Château的陳皮普洱已留下深刻印象。「市面上有些陳皮普洱很重苦澀味，掩蓋了陳皮的甘香；有些陳皮味則太濃烈，令普洱香黯然失色。而Tea Château特意挑選了香甜濃厚的新會大紅柑皮，嘗得出他們在材料方面下了不少功夫。」
由配方到沖泡，Tea Château也有質素保證。「一按沖泡茶機即沖出醇和幼滑的陳皮普洱，預泡功能讓陳皮和普洱香味互相融合，兩者味道相得益彰，恰到好處，感受到他們每一步都很用心細緻。」 忙碌之際，簡單操作便能嘆靚茶，解膩止渴又能幫助消化。
保哥一直發揮心思和創意，將這片褐黃柑皮，煮出各種美味陳皮佳餚，「陳皮折射出中國傳統且富含創新的生活智慧，我很希望透過新煮法重新演繹陳皮，讓年輕一代都能發覺它的珍貴。」他續指：「就如Tea Château將『泡茶』變得時尚；利用創新的沖泡茶機，翻轉大家對泡茶的傳統印象 。經典碰撞創新，讓更多人以不同方式品嚐到陳皮普洱的風味。」
的確，唯有不斷創新才能將陳皮在烹飪舞台上大放異彩。
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