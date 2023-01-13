陳皮養生妙用多 「陳皮達人」保哥鑽研12年 親解欣賞Tea Château陳皮普洱兩大原因

陳皮味辛性溫，具溫胃散寒、理氣健脾、和胃止嘔、化痰止咳等多重功效，還富含纖維、維他命C等重要營養，從古至今也受歡迎的養生藥材。中菜名廚黃亞保（保哥）同樣為陳皮愛好者，以喜愛用陳皮入饌而為人熟悉。而現實中，保哥不只是一名創意無限的中菜名廚，亦是極為疼錫家人的好爸爸，意想不到的是，原來12年前開始踏上陳皮路也是緣於女兒。保哥一於與大家分享與陳皮的故事，以及Tea Château陳皮普洱帶來的驚喜。 「回想當初，女兒剛出生開始久咳不止，試過很多中西藥物卻一直不太見效。後來岳母叫我用陳皮水開奶給女兒飲用，想不到數天後咳嗽慢慢紓緩了」。從此，保哥便對這片褐黃柑皮產生濃厚興趣，不斷尋找資料，著手深入研究。

紅皮陳皮較適合入饌及製作陳皮普洱 有指陳皮愈老愈好、必選新會陳皮等，保哥解釋陳皮大有學問，而不同柑皮配搭普洱也有著不同要求。「新會是質素最好的品種。而製作陳皮的柑主要分青柑皮、二段紅及大紅柑皮（大紅柑）三種；以青柑皮製作的陳皮多數作入茶用，以紅皮製作的陳皮則多用來入饌及製作陳皮普洱，因為大紅柑皮是冬至前一星期才採摘，是柑肉最甜、柑皮最香的品種，有理氣作用。」保哥不禁笑言：「我太太每次都揶揄我選陳皮比選老婆還認真！」