陽光型男玩完水「眼睛睇唔清」 原來係陽光造成！

28歲小宇每逢假日都會找三五好友上山下海，爬山、打籃球和水上活動樣樣精通，是一個體格健壯的運動型男。最近一次從海邊遊玩回來後，發生眼睛疼痛和視力模糊症狀，以為是使用電子產品過多引起眼睛疲勞而不以為意，經朋友規勸求醫，才被診斷為「光害性角膜炎」，用眼藥水治療後總算恢復視力，繼續享受生活。

光害性角膜炎 陽光暴曬導致雙眼疼痛及畏光 仁愛長庚合作聯盟醫院眼科主任彭書彥表示，夏天豔陽高照，不論在室內工作或戶外活動都需要注意眼睛健康。有些人喜歡待在冷氣房裡，有些人則喜歡戲水，若長時間暴露在陽光下，陽光中的紫外線容易傷害眼睛。如果傷害到眼角膜可能會引起「光害性角膜炎」，通常是經過暴曬幾小時後發生雙眼疼痛、畏光、視力下降和流淚等症狀，需要尋求眼科醫生評估，並滴眼藥水治療。

冷氣房易使淚水快速蒸發 4 方式改善乾眼症 而炎熱的天氣待在冷氣房裡讓人感到舒適，但容易使得淚水快速蒸發，尤其是上班族需長時間盯著電腦螢幕或工作需要戴隱形眼鏡，都會造成乾眼症。彭書彥說，改善方式包括：一、適度的眨眼維持眼球表面濕潤，避免久盯螢幕；二、維持環境的濕度，例如放一杯水以增加空氣濕度；三、避免佩戴隱形眼鏡超過8小時；四、適時使用人工淚液。

外出嚴防紫外線 避免造成眼睛病變 此外，有些常在大太陽下工作的人，黑眼珠會覆蓋一層白色的組織，稱為「眼翳」，而紫外線是眼翳的高危因素，如果眼翳生長在瞳孔位置擋住視線，可考慮手術治療。另外，眼睛裡的水晶體可能被紫外線影響加速老化，形成「白內障」，如果影響視力可能需要手術改善視力。 為了預防紫外線造成的眼睛病變，應避免長時間暴露在陽光下，若在戶外要做好防曬，建議戴上有抗紫外線的眼鏡或戴帽子。