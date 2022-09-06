陽氣較少 女性日常調理

香港大部分女性都是雙職人士，除了上班外亦要兼顧家庭，生活壓力大；加上中醫認為女性的陽氣比男性少，容易令身體出現各種問題，例如手腳冰冷、月經不順等。註冊中醫師張瑩指出，不少女性到準備懷孕時才發現問題，已經太遲。
不少人對於身體的問題都習以為常，張瑩強調，「身體未出現很嚴重的問題前，會有很多不同的階段去提示你，而這些小問題例如易暈、經期不適等其實是身體給你的訊號。習慣了並不代表沒有問題，其實這代表身體正處於亞健康的狀態。」
勿習以為常
中醫認為，男性先天上的陽氣比起女性多，男女的生理結構亦有所不同，令女性本身就較男性虛弱，同時有不少女性獨有的問題，如月經、懷孕、生產等。同時中醫強調「上工治未病」，即指一個好的醫生會在病人生病前就調理好。張瑩指出，「在先天不足的情況下，女性的身體需要做的準備亦更多，就算暫時無生育計劃，身體都應該要保持在一個良好的狀態。」
補充陽氣
要補充陽氣，除了可透過食藥及針灸外，中醫亦建議於三伏天做天灸，張瑩續指，「三伏天是一年中最熱及陽氣最盛的日子，做天灸是最直接補充陽氣的方法。做天灸時，醫師會將較熱盛的藥材敷貼在相關的穴位上，補充陽氣、提升抵抗力，而對於一般月經不調、手腳冰冷、脾胃功能較弱、鼻敏感及哮喘等都有用。」
日常養生重點
女性在日常生活上有幾點要注意，例如在辦公室工作長期吹冷氣，如果坐在風口位問題更甚，張瑩提醒，「需要確保身體及手腳保持溫暖，盡量避免頭部及頸部吹到風。生冷食物亦會對脾胃造成一定的影響，並非完全不可以食，人人耐受程度不同，須因應個人的脾胃狀態調整進食量，但如果每日都食，或食得太多，長遠就一定有問題。」
另要注意如何處理生活壓力，例如有否足夠的時間休息，有需要時調整心態，減慢生活節奏。張瑩稱，「香港社會的節奏急速，但如果跟著這個節奏，可能會對心情造成影響。在中醫的角度，心情會影響心態，若情緒持續低落，問題亦會隨之而來。」