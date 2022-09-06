陽氣較少 女性日常調理

香港大部分女性都是雙職人士，除了上班外亦要兼顧家庭，生活壓力大；加上中醫認為女性的陽氣比男性少，容易令身體出現各種問題，例如手腳冰冷、月經不順等。註冊中醫師張瑩指出，不少女性到準備懷孕時才發現問題，已經太遲。 不少人對於身體的問題都習以為常，張瑩強調，「身體未出現很嚴重的問題前，會有很多不同的階段去提示你，而這些小問題例如易暈、經期不適等其實是身體給你的訊號。習慣了並不代表沒有問題，其實這代表身體正處於亞健康的狀態。」

勿習以為常 中醫認為，男性先天上的陽氣比起女性多，男女的生理結構亦有所不同，令女性本身就較男性虛弱，同時有不少女性獨有的問題，如月經、懷孕、生產等。同時中醫強調「上工治未病」，即指一個好的醫生會在病人生病前就調理好。張瑩指出，「在先天不足的情況下，女性的身體需要做的準備亦更多，就算暫時無生育計劃，身體都應該要保持在一個良好的狀態。」 補充陽氣 要補充陽氣，除了可透過食藥及針灸外，中醫亦建議於三伏天做天灸，張瑩續指，「三伏天是一年中最熱及陽氣最盛的日子，做天灸是最直接補充陽氣的方法。做天灸時，醫師會將較熱盛的藥材敷貼在相關的穴位上，補充陽氣、提升抵抗力，而對於一般月經不調、手腳冰冷、脾胃功能較弱、鼻敏感及哮喘等都有用。」