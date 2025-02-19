隔夜餸｜5種菜隔夜食會致癌！營養師揭9種食物切忌隔夜吃

多吃蔬菜益處多，但如果吃隔夜的蔬菜卻可能會患上癌症？有營養師指，並非所有食物都適合隔夜保存。某些蔬菜在反覆加熱後，可能會增加癌症風險。營養師列出有9種食物反覆加熱後，可能對健康構成威脅。
9種食物切忌隔夜吃
營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，新年後不少人也經常食用隔夜菜，雖然不浪費食物是一種美德，但某些食物在經過長時間儲存及反覆加熱後，可能對健康構成威脅。她指出以下3類食物不建議隔夜加熱，並指出當中對身體的影響：
1. 綠葉蔬菜類
- 綠葉蔬菜富含硝酸鹽，在室溫下放置過久，或經過冷藏後再反覆加熱時，不但營養會流失，細菌會將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽。亞硝酸鹽是一種已知的致癌物質，過量攝入可能增癌症的風險。
- 食物例子：莧菜、青江菜、小白菜、通菜、椰菜
2. 海鮮類
- 海鮮類食品本身容易產生大量細菌繁殖，海鮮中的蛋白質在長時間放置後容易發生氧化。另外，如果保存不當，更會造成腸胃不適，令人出現噁心等症狀，建議海鮮類食品應於當天食用完畢，以避免健康風險。
- 食物例子：螃蟹、蝦、貝類海鮮
3. 油炸食品
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多數油炸食品使用的油脂在經過高溫加熱後，可能會產生有害物質如丙烯醯胺，會對身體造成慢性傷害，所以不建議重複高溫加熱油炸類食物。
營養師李婉萍建議，食材當日料理新鮮吃才最健康，若真的要加熱吃，建議用至少100度的高溫加熱後再食用，降低食物中毒的風險。