隔夜餸｜5種菜隔夜食會致癌！營養師揭9種食物切忌隔夜吃

9種食物切忌隔夜吃

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，新年後不少人也經常食用隔夜菜，雖然不浪費食物是一種美德，但某些食物在經過長時間儲存及反覆加熱後，可能對健康構成威脅。她指出以下3類食物不建議隔夜加熱，並指出當中對身體的影響：

1. 綠葉蔬菜類