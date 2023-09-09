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健康
2023-09-09 11:30:02

隨時隨地 3個紓緩壓力伸展運動

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伸展

對大部分人來說，一日內總會出現一些有壓力的時候，例如突然收到大量訊息或電郵、很多家務要處理、不斷收到廣告來電等。可是，這些壓力的根源不能完全消除，不妨透過一些方法去排解壓力，例如伸展一下。

讓大腦同時放鬆

在忙碌的時候，身體、肌肉會處於緊張狀態，當適時伸展，有助放鬆肌肉、增加血液循環，當血液為腦部帶來更多氧氣，會減慢心率和血壓；伸展後身體徹底放鬆時，也會向大腦發出放鬆的訊號。以下3個動作，可以幫你快速紓壓，每個動作只需做到感到輕微拉扯，不應出現痛楚。每個動作可維持1530秒，重複24次。

坐姿扭轉式

坐姿扭轉式

坐姿扭轉式

  1. 坐在椅子邊緣，雙腳平放在地上。
  2. 最好先將雙臂向上完全伸直，然後進行扭轉動作。
  3. 將右手放在座椅靠背處，左手放在右大腿上。
  4. 吸氣，拉長脊柱，然後呼氣，將軀幹向右旋轉，凝視右肩。向另一側重複動作。
開胸伸展

開胸伸展

開胸伸展

  1. 將雙手放在背後，十指緊扣。
  2. 肩胛骨向背後擠壓，像要夾住脊椎，然後將胸部推出。
  3. 期間保持核心伸直，避免背部過度伸展。
頸部旋轉拉伸

頸部旋轉拉伸

頸部旋轉拉伸

  1. 垂頭將下巴靠近胸部，然後將下巴向腋窩方向旋轉
  2. 如果需要更多伸展，可將手放在後腦，並將頭推近腋窩。
  3. 向另一側重複動作。
  4. 注意在整個伸展過程中保持肩膊放鬆，不要抬高肩膊。
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