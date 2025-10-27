隱性肥胖有風險！育齡女性內臟脂肪堆積 恐影響受孕與母嬰健康

隨著生活形態轉變，現代人普遍面臨飲食精緻化與活動量不足的問題，導致肥胖比例逐年上升。根據台灣國健署「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，19歲以上成人的肥胖與過重盛行率持續攀升，其中男性的肥胖率增幅最為明顯；女性雖然肥胖率相對持平，但過重比例卻逐年增加，且腰圍過大比例更高於男性。

多數女性是「隱性肥胖」 腰圍勿超過 80 公分

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科主治醫生謝蓁指出，許多女性外表看似纖瘦，卻可能屬於所謂的「隱性肥胖」，即內臟脂肪比例偏高。腰圍是簡單且有效的警號指標：女性腰圍若超過80公分，就應提高警覺，及早調整生活形態。

腰圍過大顯示內臟脂肪偏高 影響女性心血管與受孕風險

謝蓁醫生指出，育齡女性的過重盛行率已從11.4%升至18.2%，腰圍過大比例也從30.8%上升至39.1%，增幅高於其他年齡層，成為潛藏的健康警號。內臟脂肪過度堆積對育齡女性的危害不僅會提高脂肪肝、糖尿病、高血壓及心血管疾病的風險，還可能影響受孕能力與孕期安全。若已達到肥胖標準，更容易出現胰島素阻抗與荷爾蒙失衡，進而造成卵子品質下降、排卵異常，以及子宮內膜著床率降低。

研究亦指出，肥胖女性在孕期發生流產、妊娠糖尿病、妊娠高血壓與早產的風險顯著上升，大幅增加母嬰併發症的發生率。更令人擔心的是，若母親在受孕前或孕期長期維持高熱量飲食與久坐等不良生活習慣，可能增加下一代對心血管與代謝疾病的易感性，對後代健康造成長遠影響。