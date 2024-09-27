雙職媽媽愈來愈年輕？揭曉女明星抗老秘訣！ PureVita純之益NMN 33000 讓媽媽們重拾年輕活力

作為雙職媽媽，生活就像一場永無止境的馬拉松！早上為孩子們準備上學，隨後匆忙化妝趕往辦公室，面對繁重的工作和無盡的會議。下班後還要忙著準備晚餐，照顧孩子的功課，甚至還要抽時間陪伴他們玩耍。經歷完由早忙到晚外，還需要於短時間內恢復神采、趕走衰老狀態，是所有雙職媽媽每天需面對的「煩惱」！

修復細胞的秘密武器–NMN

隨著年齡的增長，體內的NAD+水平會逐漸下降，令身體迅速進入老化！想要逆轉衰老，同時保持年輕活力，不妨可以選擇有「抗衰老」之稱的NMN（煙酰胺單核苷酸）。當人攝取NMN後，它會被細胞吸收並轉化為NAD+，從而增加體內的NAD+水平，有助於改善新陳代謝、增強能量、保護細胞健康，並可能延緩衰老過程。除此之外，NMN更有助於保護大腦健康，增強腦部記憶力，減少患上認知疾病的風險。NMN絕對是許多媽媽的「抗老化」之選！