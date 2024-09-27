雙職媽媽愈來愈年輕？揭曉女明星抗老秘訣！ PureVita純之益NMN 33000 讓媽媽們重拾年輕活力

作為雙職媽媽，生活就像一場永無止境的馬拉松！早上為孩子們準備上學，隨後匆忙化妝趕往辦公室，面對繁重的工作和無盡的會議。下班後還要忙著準備晚餐，照顧孩子的功課，甚至還要抽時間陪伴他們玩耍。經歷完由早忙到晚外，還需要於短時間內恢復神采、趕走衰老狀態，是所有雙職媽媽每天需面對的「煩惱」！
修復細胞的秘密武器–NMN
隨著年齡的增長，體內的NAD+水平會逐漸下降，令身體迅速進入老化！想要逆轉衰老，同時保持年輕活力，不妨可以選擇有「抗衰老」之稱的NMN（煙酰胺單核苷酸）。當人攝取NMN後，它會被細胞吸收並轉化為NAD+，從而增加體內的NAD+水平，有助於改善新陳代謝、增強能量、保護細胞健康，並可能延緩衰老過程。除此之外，NMN更有助於保護大腦健康，增強腦部記憶力，減少患上認知疾病的風險。NMN絕對是許多媽媽的「抗老化」之選！
獲日本權威認可 證實NMN純度高達99.9%
東京大學醫學院的研究證實，NMN能有效提升細胞內的NAD+水平，促進DNA修復並逆轉衰老。【PureVita NMN 33000】具高達99.9%的純NMN，可確保有效成分能被高效吸收。採用腸溶耐酸性膠囊，能有效抵抗胃酸的分解，使有效成分直達腸道。還添加了八大逆齡增效成分，幫助媽媽們全方位對抗衰老，從內到外提升身體狀態，而且足夠每位雙職媽媽服用兩個月。
NMN 33000 + 8大專利抗老養顏成分
Sirtax®黑薑黃素：有效抗糖，助你擺脫黯淡肌膚，促進血液循環與新陳代謝。
Robuvit®法國橡樹：增強細胞更新能力，抵抗疲勞，實現逆齡效果。
PQQ：強效抗氧化，修復受損細胞。
花櫚樹皮：減少壓力，改善睡眠質量。
白藜蘆醇：複合配方，促進NMN轉化為NAD+，提升抗老與美容效果。
白薑黃：調整免疫系統功能，增強免疫力。
槲皮素：保護肝臟，幫助肝臟排毒。
褐藻糖膠：促進膠原蛋白合成，改善肌膚彈性。
用家「新手媽媽」可宜自用推薦：愈早補 Keep得愈好
專業主持可宜今年「升呢」成為新手媽媽，她表示懷孕初期有明顯的記性變差，曾經試過忘記工作會議，加上做主持要記稿，又要臨場執生，擔心自己專注力和記憶力會影響工作表現。一復工後，可宜就成為雙職媽媽，她笑指：「而家睡眠時間少之又少，好好休息都好似變得奢侈，所以每晚都希望有優質睡眠，咁先可以保持精神。」
為了保持精神和體力，可宜選擇了【PureVita NMN 33000】。可宜表示，服用後她的睡眠質素明顯改善，雖然睡眠時間不多，卻能夠感到精神飽滿。「剛剛復工接咗份司儀Job，就連化妝師都讚皮膚細緻咗、毛孔細咗。而家記稿冇問題，啲記性返晒嚟。仲有個意外驚喜，頭髮比起以前甩得少咗，見到啲頭頂出返啲好多BB毛，我諗好多媽咪都明白呢樣真係好重要！」
PureVita純之益NMN 33000
服用30天 用家滿意見證
一瓶132粒（可服2個月）
87.4%–提升抵抗力
81.2%–改善記憶力、專注力
86.5%–黃氣散退 面色透亮
88.9%–睡眠質素改善
93.2%–精神飽滿 活力充沛