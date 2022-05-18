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健康
2022-05-18 04:30:34
日報

雙腳現青筋｜靜脈曲張 隨時皮膚潰爛

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靜脈曲張 隨時皮膚潰爛

靜脈曲張 隨時皮膚潰爛

當雙腳出現青筋或「蛇仔」，很多人都知道是靜脈曲張，不過這只是其中一個階段的徵狀。如果置之不理，有可能令腿部腫脹、皮膚變黑，甚至皮膚潰瘍流血不止。

外科專科醫生江慧中表示，靜脈工作是將血液帶回心臟，「正常的腿部靜脈都有瓣膜，防止血液受地心吸力影響倒流。如瓣膜出現問題而不能正常合上，血液便倒流淤積於腿部靜脈，長期使靜脈血管變形、愈來愈粗，形成下肢彎彎曲曲及膨脹的靜脈血管，即為靜脈曲張。」

久站為主要病因

久站是引致腿部靜脈曲的最大成因，如從事餐飲業、售貨員、醫護等較易患上此症，江慧中續指，「另外，體力勞動人士下肢或承受較大壓力亦有較高風險；懷孕、腹水或腹部有腫瘤人士，因腹內或靜脈壓力上升，影響靜脈血流亦較易出現倒流。家族病史、年齡、肥胖和女性都是風險因素。」

 

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病情分6階段

不過患者毋須過分擔心，如於第二至三期求醫，很少會惡化至第五、六期；如已屆第四期，就要盡快諮詢醫生。

事實上靜脈曲張不單只出現青筋，而會因應病情分為6期，表徵各有不同。 第一期有輕微血管浮起現象，隱約看到蜘蛛網狀血管 第二期則為一般人較熟知的『蛇仔』青筋浮現，患者易感疲倦和雙腳沉重，睡覺時或會腳抽筋 當去到第三期，下肢開始浮腫、痠痛，傍晚情況會較差 第四期開始有代謝廢物淤積於雙腿，致皮膚痕癢或色素沉澱變黑 第五期腿部皮膚組織開始硬化 第六期皮膚情況惡化，引發潰瘍或蜂窩性組織炎，傷口不易愈合，甚至會流血不止

嚴重須做手術

醫生會為患者作臨床檢查斷定期數，並透過超聲波影像檢查觀察血液倒流情況及其分布，再計劃治療方案。如情況輕微可先從生活習慣著手，避免久坐久站，間中應郁動一下。另可使用壓力襪，幫助血液回流。要留意壓力必須足夠，並且腳掌一方壓力較強、大腿一方壓力較弱的漸進式型號才可紓緩病徵。

第三至六期患者可考慮手術治療。江慧中表示，「傳統手術會於受影響靜脈的較高位置結紮，再將靜脈拉出，復發風險低，惟術後腿部或出現瘀傷。較新式的微創手術可透過導管走入病變靜脈，再利用雷射或射頻將血管消融，並使之收縮，血液不再流入該血管。若受影響血管較接近末端，範圍又比較小，則注射硬化劑將血管黏合封閉便可。手術後建議穿著壓力襪兩星期，避免血管於復原期再擴張。」

多運動可預防

坊間有不少針對靜脈曲張的藥膏，不過醫學文獻並未證實其效用，江慧中認為藥膏不會令血管縮小，反而是按摩的動作有助患處血液循環，「另外，除血管瓣膜外，下肢肌肉的收縮亦會幫助血液回流心臟，所以多運動對於預防靜脈曲張有一定作用。」

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