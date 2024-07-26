雙腳麻痛竟是腰椎生骨刺 「微創脊椎減壓治療」即日出院、迅速恢復步態

減壓術是脊椎外科最基本但也是最重要的手術，不用擔心害怕傳統的大傷口及術後組織黏連的問題，大幅提升生活品質。

70歲李董事長先生，熱愛高爾夫運動，近年來出現雙側下肢麻痛導致間歇性跛行，步行大約10分鐘左右就需要休息，就醫後經磁力共振檢查發現，因腰椎第四第五節神經狹窄，導致腦脊髓液循環不順暢，而影響正常步行。

臺北榮總骨科部脊椎外科林希賢醫生表示，腰椎第四第五節神經狹窄發生原因為俗稱骨刺的增生，包括腰椎小面關節，及連接椎板的黃韌帶肥厚造成。於超過40歲的族群中盛行率可高達28%。雖然於性別上無統計學差異，但長期腰部承重負擔大的工作就容易造成俗稱骨刺的增生。

腰椎第四第五節神經狹窄發生原因為俗稱骨刺的增生，包括腰椎小面關節，及連接椎板的黃韌帶肥厚造成。

保守治療方法可以考慮復健、電療熱敷拉腰等物理治療，但神經空間狹窄超過耐受臨界點，保守治療方法就會失效。林希賢醫生說明，傳統手術治療一節段的脊椎狹窄傷口約需要5到6公分，脊突、椎板上的骨頭與肌肉交界處都需要破壞，新手甚至可能傷害到脊椎小面關節。術後引流管排出瘀血，需住院3天以上。

近十年來發展的脊椎微創內視鏡手術，包括椎間盤突出摘除術及脊椎狹窄內視鏡減壓手術等，傷口小於一公分，筋膜及肌肉組織破壞少。

脊椎微創內視鏡 手術治療成效佳

近十年來發展的脊椎微創內視鏡手術，包括椎間盤突出摘除術及脊椎狹窄內視鏡減壓手術等，傷口小於一公分，筋膜及肌肉組織破壞少，且術後恢復快，絕大多數不需引流管，病人大多可於隔天或當天出院，神經恢復效果相同，大幅減省醫療資源，治療成效佳且病人滿意度極高。

林希賢醫生強調，減壓術是脊椎外科最基本但也是最重要的手術，因為科技的進步，讓病人可以更輕鬆的接受治療，不用擔心害怕傳統的大傷口及術後組織黏連的問題，大幅提升生活質素。

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