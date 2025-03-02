雙膝距離大是「O形腿還是X形腿」？醫告訴你兒童腿形矯正黃金期

兒童站立時，若膝關節偏內翻，即為「O形腿」，膝關節偏外側翻，則是俗稱的「X形腿」。

9歲女孩Lucy的媽媽憂心指出，女兒站直時，雙膝之間的距離明顯比較大，家人擔心是俗稱的「O形腿」，因此就醫請醫生評估是否需要治療。經醫生診斷，女孩腿骨變形程度較為明顯，為「O形腿」，即醫學上所稱的「膝關節內翻」。

臺大醫院新竹臺大分院骨科部蔡凱仁醫生指出，正常腿形是髖關節到踝關節之間經由膝關節中心連成一線。兒童站立時，若膝關節偏內翻，即為「O形腿」，膝關節偏外側翻，則是俗稱的「X形腿」。兒童成長過程中，腿形的變化如同「鐘擺效應」，是正常的生理成長過程：新生兒剛出生的腿部外觀常見「O形腿」，1歲半至2歲回到接近筆直，3到4歲左右反而呈現醫學上稱之的「膝關節外翻」，即「X形腿」，6到8歲左右之後，外翻角度逐漸減少且接近成年時腿形。

若腿形變形明顯 12 歲前進行生長板導引手術效果佳

蔡凱仁醫生提醒，兒童接近8歲時腿形大致定形，輕微的「O形腿」或「X形腿」通常不需要治療。但如果變形明顯且伴隨骨關節病變、生長板異常、代謝疾病等病態性病因，就需要進一步處理。特別是在12歲前，由於生長板尚未閉合、矯正效果最佳，可採用「生長板導引手術」。

生長板導引手術是一種微創手術，將金屬鋼板與螺釘植入單側生長板來抑制骨骼生長，進行矯正。術後可正常活動，持續追蹤數個月，確認兩側不對稱骨頭已完成矯正，需再開刀將植入物移除。矯正的好處，不僅在於改善腿形的外觀更為筆直外，還能降低腳骨變形，造成膝關節因受力不均，導致的疼痛、步態異常、韌帶鬆弛、長期關節軟骨磨損等問題。

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