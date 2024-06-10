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健康
2024-06-10 18:30:25

離婚打擊重創身心！當心背後隱藏情緒危機 留意「警示症狀」

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抑鬱

當人們面臨挫折或壓力超載的時候，出現情緒障礙甚至耗竭的情況並不少見。

54歲的W女士是一位家庭主婦，曾有產後抑鬱症，因離婚導致重度抑鬱症復發，1個月前開始足不出戶，整天愁眉苦臉、沉默寡言、音量微弱、有氣無力，甚至連進食和梳洗都不想做。家人焦急萬分，將她送醫治療。

猶如行一灘爛泥、只想躺平？恐是重度抑鬱纏身

奇美醫院精神醫學部主治醫生謝光煬表示，當人們面臨挫折或壓力超載的時候，出現情緒障礙甚至耗竭的情況並不少見。處在困境中、情緒受苦的人可能呈現以下的特徵，包括：對日常活動失去興趣、社交退縮、不與他人互動、無心工作或不專心、曠職或工作表現退步、過量的吸煙飲酒。

最嚴重的情況是「重度抑鬱發作」，會使整個人看起來無精打采，整天躺床，甚麼也不想做，哪兒也不想去，如同一灘爛泥，恍神、反應變慢、魂不守舍，有如行屍走肉，邋遢、凌亂、不梳頭洗臉、不整理房間；有沒有吃喝、有沒有睡覺、甚麼都不在意了，都不重要了。這樣的狀況持續2周以上，可長達數個月，伴隨輕生絕望的言詞。

謝光煬表示，重度抑鬱發作是人類情緒最低落的谷底，所謂「黯然銷魂」描述的就是這樣的狀態。經歷重度抑鬱發作的就是重度抑鬱症的病人，需要專業的協助。

抑鬱

最嚴重的情況是「重度抑鬱發作」，會使整個人看起來無精打采，整天躺床，甚麼也不想做，哪兒也不想去，如同一灘爛泥。

擺脫懶惰、消極頹廢 及早就醫以免重度抑鬱纏身

重度抑鬱症的終身盛行率超過10%，即每10人就有12位在一生當中經歷重度抑鬱發作。它不只是一時的心情低落，而是一種重大的情緒疾病，造成嚴重的社會職業功能障礙，不容易自己痊愈，可能一再復發。發病期間，病人的內心極其苦悶煎熬，就像經歷一場心靈的重感冒或暴風雨，卻往往不被理解，被認為是無病呻吟。有時甚至遭到污名化，被貼上「懶惰、軟弱、抗壓性差、消極頹廢」等負面標籤。

治療

如果發現疑似重度抑鬱發作的情況，請務必就醫，尋求專業的治療和協助，不要獨自承受，不要諱疾忌醫。

「重症發作」完全緩解是關鍵 4大類治療方式

謝光煬提醒，如果發現疑似重度抑鬱發作的情況，請務必就醫，尋求專業的治療和協助，不要獨自承受，不要諱疾忌醫。病人需要理解和支持，包容和鼓勵。而關懷、陪伴、傾聽、同理、不妄加評斷，就是最好的支持。

  • 藥物治療
  • 心理治療
  • 電痙攣治療
  • 重複式經顱磁刺激(rTMS)

若經過積極的抗抑鬱劑藥物治療，約有三分之二的病人可達到完全緩解；不足的部分，還有心理治療、電痙攣治療、重複式經顱磁刺激(rTMS)等其他有效的治療方式，可幫助部分緩解的病人達成完全緩解，順利康復，重拾生活的光明和希望。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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