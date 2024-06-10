離婚打擊重創身心！當心背後隱藏情緒危機 留意「警示症狀」

當人們面臨挫折或壓力超載的時候，出現情緒障礙甚至耗竭的情況並不少見。

54歲的W女士是一位家庭主婦，曾有產後抑鬱症，因離婚導致重度抑鬱症復發，1個月前開始足不出戶，整天愁眉苦臉、沉默寡言、音量微弱、有氣無力，甚至連進食和梳洗都不想做。家人焦急萬分，將她送醫治療。

猶如行一灘爛泥、只想躺平？恐是重度抑鬱纏身

奇美醫院精神醫學部主治醫生謝光煬表示，當人們面臨挫折或壓力超載的時候，出現情緒障礙甚至耗竭的情況並不少見。處在困境中、情緒受苦的人可能呈現以下的特徵，包括：對日常活動失去興趣、社交退縮、不與他人互動、無心工作或不專心、曠職或工作表現退步、過量的吸煙飲酒。

最嚴重的情況是「重度抑鬱發作」，會使整個人看起來無精打采，整天躺床，甚麼也不想做，哪兒也不想去，如同一灘爛泥，恍神、反應變慢、魂不守舍，有如行屍走肉，邋遢、凌亂、不梳頭洗臉、不整理房間；有沒有吃喝、有沒有睡覺、甚麼都不在意了，都不重要了。這樣的狀況持續2周以上，可長達數個月，伴隨輕生絕望的言詞。

謝光煬表示，重度抑鬱發作是人類情緒最低落的谷底，所謂「黯然銷魂」描述的就是這樣的狀態。經歷重度抑鬱發作的就是重度抑鬱症的病人，需要專業的協助。