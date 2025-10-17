難治型思覺失調症幻聽、妄想難解決？「多模式治療」助改善5成症狀

呼籲社會各界增進對思覺失調症的理解與接納，消除對精神疾病的歧視，幫助患者更好地融入社會。

45歲的張先生因長期受到幻聽及妄想症狀，近十年來飽受難治型思覺失調症困擾。儘管規律服用各類抗精神病藥物，症狀仍無法有效控制，嚴重影響日常生活及工作能力，僅在過去3年內就因病情惡化5度住院，最長一次長達5個月，讓他與家人一度陷入絕望。

黃立中醫生表示，難治型思覺失調症是身心醫學科治療的重大挑戰，近年研究顯示，這類患者可能存在與典型思覺失調症不同的神經生物學基礎，因此需要差異化的治療策略。

流行病學研究顯示，男性患者略多於女性，男女比例約為1.4:1；男性通常發病較早(18~25歲)，女性則多在25~35歲發病，難治型思覺失調症患者常見更早發病年齡、更頻繁的住院治療史及更高的共病率。

臺中榮民總醫院嘉義分院身心醫學科黃立中醫生指出，思覺失調症影響全球約0.5~1%人口，其中約30%的患者屬於難治型思覺失調症，指經過至少兩種不同作用機制的抗精神病藥物治療6周以上，症狀仍無法達到明顯改善。

用兩種藥物治療仍不見效 難治型思覺失調症是醫學重挑戰

難治型思覺失調症有 5 種常見症狀 治療必須多管齊下

難治型思覺失調症常見症狀包括持續性幻覺(多為幻聽)、妄想(如被害妄想、關係妄想)、思考障礙、情感平淡及社會功能顯著退化等，不僅醫療費用高昂，對家庭及社會資源消耗也十分可觀，同時伴隨較高的自殺風險。

治療除了藥物，複合型多重神經傳導物質機轉結合非侵入性腦刺激技術如TMS，以及心理社會介入，形成多模式治療方案，已成為處理難治型案例的新趨勢。黃立中醫生進一步解釋，約35%的難治型患者能從這種綜合治療中獲益，症狀緩解率顯著提高，住院率降低，生活品質明顯改善。

多重治療讓病人症狀減少五成 社會應更理解思覺失調症

黃立中醫生為張先生制訂了綜合性治療方案，包括多重作用機轉混和藥物治療，例如包含多巴胺完全拮抗或部分拮抗藥、血清素作用機制、谷胺酸調節等多重神經傳導物質作用機轉治療藥物治療，並搭配認知行為治療與家庭支持。歷經6至8周治療，張先生的幻聽與妄想減少近五成，情感平淡與社交退縮等負性症狀也明顯改善，出院後持續配合門診追蹤與心理治療，截至目前病況穩定，生活品質大幅提升。

黃立中醫生指出，難治型思覺失調症雖然棘手，但隨著醫學進步，多元化治療方案正帶來新希望，患者及家屬應持續與醫療團隊保持密切合作，定期評估治療效果，必要時及時調整治療策略。同時，也呼籲社會各界增進對思覺失調症的理解與接納，消除對精神疾病的歧視，幫助患者更好地融入社會。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】