雨細唔使開遮？淋雨免疫力急降37% 醫生揭落雨8大健康風險

近日天氣不穩定，不時會突然下雨，懶得開傘的話，竟然會對健康造成影響！有醫生指，長時間暴露在潮濕環境中可能導致8大健康問題。其中，有研究指出，淋雨竟會令免疫力急降37%，容易受感染。
下雨天8大健康風險
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上指，雨天常帶來浪漫與寧靜的氛圍，但卻令人忽視其健康與安全隱患。黃醫生拆解由被雨淋濕、穿著濕衣服、水中嬉戲及忽略濕滑路面等有關雨天的風險也列出來。
1. 長時間淋雨
有人會在雨中漫步，或者因突如其來的降雨而被淋濕。不過，長時間暴露於潮濕環境中可能導致以下健康問題：
損害免疫系統
- 有研究指，淋雨可能導致體溫下降，導致免疫系統被削弱，令人體更易受感冒或流感的侵襲。
- 另一項研究指，當體溫下降1℃時，身體的免疫力可能減少約30%至37%。原因是體溫降低會導致血管收縮，結果減少血液流向皮膚和外周組織，降低免疫細胞(如白血球)抵達感染部位的效率。
增加關節炎風險
- 關節炎症狀加重：關節炎患者會在潮濕與寒冷的環境下症狀加重，特別是對於已有慢性關節疾病的人。
- 骨關節炎疼痛增加：在氣壓較低的天氣條件下，骨關節炎患者的疼痛感平均增加了20%。
- 關節問題惡化：氣壓降低與關節腫脹或疼痛的指標惡化有關，這可能與關節內滑液壓力變化有關。
2. 穿著濕鞋或濕衣服
在雨天，鞋子或衣物弄濕是常見現象，可能帶來以下風險：
皮膚感染
- 由於潮濕環境為細菌和真菌提供繁殖的理想條件，有可能會引致足癬或其他皮膚感染。而且在潮濕環境中，足癬的傳播率顯著增加，尤其是在公共場所如游泳池、更衣室和淋浴間，這些地點的濕度通常超過70%，為真菌生長提供了良好條件。
濕冷相關疾病
- 低溫症：穿著濕衣物可能導致體溫過低，增加低溫症的風險，尤其是在氣溫較低的雨天。濕衣物會顯著加速熱量散失，因為水的導熱性比空氣高約25倍，導致身體熱量更快散發到環境中。在10°C的水中，未保護的身體核心溫度可能每小時下降約2°C。
- 戰壕足：長時間穿著濕衣物在寒冷環境中暴露可能導致戰壕足或其他冷相關傷害，通常伴隨腫脹、麻木和疼痛。
3. 在積水中行走或玩耍
積水看似無害，但實則隱藏著多種健康風險：
細菌與病毒感染
- 洪水或積水地區，尤其是農田、牧場或城市下水道附近，病菌濃度較高。這些積水中可能含有病原體，如大腸桿菌或鉤端螺旋體，接觸或誤食被污染的水可能導致胃腸道疾病或鉤端螺旋體病。
- 2000年泰國大雨後的水災期間，鉤端螺旋體病爆發，感染人數超過5,000人，死亡近200人。
- 2009年莫拉克風災後，台灣南部地區在短短兩個月內確診超過150例鉤端螺旋體病病例，其中1例死亡。
皮膚損傷
- 酸雨可能含有硫酸鹽、氮氧化物和氨等化學物質，對皮膚產生刺激作用，導致乾燥、紅腫或瘙癢。酸雨的pH值通常低於5.6，長期接觸可能破壞皮膚的天然屏障，進而引發過敏症狀。
4. 忽略路面濕滑的危險
雨天交通事故的風險顯著增加，不單單對生命安全構成威脅，也可能對健康造成長期影響：
滑倒與摔傷
- 濕滑的路面容易導致行人滑倒，可能造成骨折或其他外傷。在濕滑地面上，跌倒事故中約有5%至15%會導致嚴重傷害(如骨折)，其中老年人是高危人士，可能出現髖關節骨折或脊椎壓縮性骨折。
增加車禍的風險
- 雨天的交通事故率比晴天高出2至3倍，主要原因包括視線不佳、路面濕滑及駕駛員反應時間不足。國際研究指出，雨天車禍的發生率增加約14%，其中85%以上的事故與駕駛員未能適應雨天條件有關。
黃醫生建議，採取有效措施降低這些風險，例如準備防雨裝備、避免長時間穿濕衣物及接觸積水等。