雨細唔使開遮？淋雨免疫力急降37% 醫生揭落雨8大健康風險

近日天氣不穩定，不時會突然下雨，懶得開傘的話，竟然會對健康造成影響！有醫生指，長時間暴露在潮濕環境中可能導致8大健康問題。其中，有研究指出，淋雨竟會令免疫力急降37%，容易受感染。

下雨天8大健康風險

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上指，雨天常帶來浪漫與寧靜的氛圍，但卻令人忽視其健康與安全隱患。黃醫生拆解由被雨淋濕、穿著濕衣服、水中嬉戲及忽略濕滑路面等有關雨天的風險也列出來。

1. 長時間淋雨

有人會在雨中漫步，或者因突如其來的降雨而被淋濕。不過，長時間暴露於潮濕環境中可能導致以下健康問題：

損害免疫系統

有研究指，淋雨可能導致體溫下降，導致免疫系統被削弱，令人體更易受感冒或流感的侵襲。

另一項研究指，當體溫下降1℃時，身體的免疫力可能減少約30%至37%。原因是體溫降低會導致血管收縮，結果減少血液流向皮膚和外周組織，降低免疫細胞(如白血球)抵達感染部位的效率。

增加關節炎風險