零食｜點心如何選購？營養師教你3招 記住5種點心組合！

民眾選擇的零食、點心，往往都是熱量高、營養密度低的食物。點心到底該如何選擇？營養師楊川瑩提供了3招健康點心選購法以及5種點心搭配，讓民眾在點心時刻也能補足營養。

現代社會生活壓力大，許多民眾會吃零食、消夜，或是喝手搖飲料來紓解壓力，讓自己的心情因「吃」而變得開心一些，也有許多人工作忙碌，正餐時間常常無法好好用餐，便用點心、零食取而代之。

然而，民眾選擇的零食、點心，往往都是熱量高、營養密度低的食物。點心到底該如何選擇？營養師楊川瑩提供了3招健康點心選購法以及5種點心搭配，讓民眾在點心時刻也能補足營養。

把握三大原則 吃點心也能兼顧營養

吃點心該如何兼顧營養？營養師楊川瑩指出，選購點心時應把握「高營養密度、油糖鹽量少、食物種類多」三大原則。

營養師進一步說明，所謂的「高營養密度」食物，包含了原型食物、加工少等特點，這些食物相較於其他點心、零食含有較豐富的營養素，像是，番薯、優酪乳、豆漿、包子等都是很好的選擇。