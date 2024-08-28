電子煙都好毒 研究證電子煙可引發DNA出現致癌變異

長期吸煙已知可引發多種癌症，別以為傳統煙草才有毒，近年深受年輕一代歡迎的電子煙，「毒」性可能不遜於傳統煙草產品。有研究發現，吸食電子煙的年輕人，無論電子煙是否有尼古丁成分，體內壓抑癌細胞生長的基因都出現變化，增加日後癌變的風險，這情況就與吸食傳統煙草的人士一樣。

詳細分析基因組

根據刊載在《 American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology》的研究，南加洲大學的研究人員邀請了一批分別吸食電子煙及傳統煙草的年輕人參與測試，以了解他們口腔細胞基因甲基化狀況。基因甲基化是一種可以有效打開或關閉基因的化學進程，對正常細胞十分重要，但當甲基化出現異常時就可以引發癌症及其他病變。

研究人員利用最先進的基因排序技術，分析30名參加者口腔細胞的完整基因組，他們平均年齡只有23.5歲，並根據年齡、種族及物別進行配對，然後利用基因排序技術分析基因組中超過2,500萬個位點。