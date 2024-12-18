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健康
2024-12-18 14:30:22

電子產品看太多致近視？眼科醫曝「真正元凶」：超乎想像

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近視

建議從3至4歲開始定期進行視力檢查，及早掌握孩童視力變化。

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近年幼童近視比例攀升，許多家長將矛頭指向電子產品。然而，眼科醫生指出，造成幼童視力惡化的真正原因，可能超乎家長想像。

假性近視 恐是長時間近距離用眼惹禍

一位3歲多男童近日被診斷出「假性近視」，家長立即打算取消每天半小時的電視時間。台灣衛福部南投醫院眼科何建賢主任表示，造成近視的主因並非單一電子產品，而是「長時間近距離用眼」。近視成因與生活環境息息相關，包含近距離用眼時間過長、光線不足等因素都可能導致近視產生。即使是堆積木、畫畫等親子互動，若未注意用眼習慣及採光，同樣可能增加近視風險。

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無論是跑步、打球等動態活動，或是公園野餐、散步，都能幫助視力保健。

無論是跑步、打球等動態活動，或是公園野餐、散步，都能幫助視力保健。

陽光是最佳防護罩 建議戶外120分鐘

相較於僅是限制電子產品使用時間，何建賢主任強調，增加戶外活動更能有效預防近視。研究顯示，「陽光」可促進維他命D生成並增強免疫力，同時提升視網膜「多巴胺」分泌，有助抑制眼軸伸長。戶外環境的遠距離視野也能減緩眼球肌肉緊張，對預防近視具顯著效果。建議家長遵循「3010120護眼原則」——用眼30分鐘休息10分鐘，每日戶外活動超過120分鐘。

何建賢主任指出，無論是跑步、打球等動態活動，或是公園野餐、散步，都能幫助視力保健。同時，建議從34歲開始定期進行視力檢查，及早掌握孩童視力變化。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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