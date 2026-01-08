電熱氈安全小錦囊 不當使用可致燙傷 5類人不宜用

本港近日受冬季季候風影響，天氣寒冷，最低氣溫在10至11度左右。為應對寒冷天氣，有人選擇在床上鋪一張電熱氈，不過消委會就提醒，要注意電熱氈的溫度，避免使用不當而造成燙傷。
電熱氈安全小錦囊一：小心燙傷
電熱氈的溫度一般維持在攝氏40至60度之間，但由於接觸時間長，亦有機會造成燙傷。建議入睡前應將電熱氈調校至低溫，特別是長者、服感冒藥後及飲酒後之人士，避免因皮膚對溫度不夠敏感而導致燙傷。
電熱氈安全小錦囊二：不要捲曲、摺疊
電熱氈時應盡量與床鋪尺寸一致，切勿弄皺或把電熱氈捲曲、摺疊使用，以免損壞內部發熱線或造成散熱不良而引起燃燒。
電熱氈安全小錦囊三：避免造成損壞
電熱氈內部含發熱線，應避免將扣針或其他尖銳物件刺入電熱氈，而貓狗的爪可能會損壞發熱線，也應避免讓貓狗等寵物留在氈上。如電熱氈過熱、氈面有焦黑痕迹、電線損壞、內部發熱線移位等，應立即停用。另外也切忌與熱水袋一同使用，以免不慎弄濕電熱氈。
電熱氈安全小錦囊四：幼兒長者要留神
3歲以下幼童、長者、行動不便、長期卧床或對熱不敏感之人士，應避免使用電熱氈，因發生意外時他們未必能即時作出反應。
電熱氈安全小錦囊五：留意電氈溫度
根據安全標準，電熱氈在最低溫度設定下不應超過37℃，惟過去有測試樣本稍為超出限制，故長時間使用時，需注要安全，若發現電熱氈出現不尋常的情況，必須即時停些使用。
最後，非所有電熱氈也可手洗或機洗，清洗前應留意拆除電源線，及切勿弄濕控制器。