電穿孔局部消融術 治前列腺癌免尿失禁

過往早期前列腺癌，大多只會持續監察，到惡化才治療，又或者直接做前列腺全切除手術、放射治療等。現在就有多一個治療方案可以選擇，針對早期、癌細胞只存於前列腺局部範圍，以及格里森評分偏低的個案，可考慮電穿孔局部消融術。 醫管局2022年最新數字顯示有2,758宗前列腺癌新症，為港男常見癌症第三位。香港港安醫院——司徒拔道泌尿外科顧問醫生馬偉傑指，由2012年至2022年的10年間，新症數目升幅近七成，不能忽視。

格里森評分計算有幾惡 視乎腫瘤大小、有否入侵淋巴結甚至其他部位，前列腺癌會分為第一至四期，而38%患者確診時屬第一至二期，為治療黃金時間。馬偉傑續指，「另一方面，癌組織經化驗後，會根據兩種最常見的分化度作評分，相加後得出格里森評分，評分愈高，癌細胞生長及擴散速度便愈高。」然後醫生會考慮患者的年紀、健康狀況、癌症期數、預期壽命、前列腺特異抗原(PSA)度數及上升速度，以及格里森評分，建議合適治療方案。 向局部治療發展 傳統早期前列腺癌的治療，依據癌細胞的激進程度，選擇積極監察(定期抽血、抽組織活檢)，或者全器官治療(前列腺全切除手術、放射治療)，手術於機械臂的幫助下，可以更加精準，減少對周遭組織如神經線的傷害，減少副作用。而最新的治療方向就向局部治療發展。馬偉傑解釋，「如果腫瘤只在前列腺的一側，又未擴散至其他器官，就可考慮局部治療，摧毁癌細胞的同時保留更多健康組織，減少副作用和併發症。」

