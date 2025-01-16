電穿孔局部消融術 治前列腺癌免尿失禁

過往早期前列腺癌，大多只會持續監察，到惡化才治療，又或者直接做前列腺全切除手術、放射治療等。現在就有多一個治療方案可以選擇，針對早期、癌細胞只存於前列腺局部範圍，以及格里森評分偏低的個案，可考慮電穿孔局部消融術。
醫管局2022年最新數字顯示有2,758宗前列腺癌新症，為港男常見癌症第三位。香港港安醫院——司徒拔道泌尿外科顧問醫生馬偉傑指，由2012年至2022年的10年間，新症數目升幅近七成，不能忽視。
格里森評分計算有幾惡
視乎腫瘤大小、有否入侵淋巴結甚至其他部位，前列腺癌會分為第一至四期，而38%患者確診時屬第一至二期，為治療黃金時間。馬偉傑續指，「另一方面，癌組織經化驗後，會根據兩種最常見的分化度作評分，相加後得出格里森評分，評分愈高，癌細胞生長及擴散速度便愈高。」然後醫生會考慮患者的年紀、健康狀況、癌症期數、預期壽命、前列腺特異抗原(PSA)度數及上升速度，以及格里森評分，建議合適治療方案。
向局部治療發展
傳統早期前列腺癌的治療，依據癌細胞的激進程度，選擇積極監察(定期抽血、抽組織活檢)，或者全器官治療(前列腺全切除手術、放射治療)，手術於機械臂的幫助下，可以更加精準，減少對周遭組織如神經線的傷害，減少副作用。而最新的治療方向就向局部治療發展。馬偉傑解釋，「如果腫瘤只在前列腺的一側，又未擴散至其他器官，就可考慮局部治療，摧毁癌細胞的同時保留更多健康組織，減少副作用和併發症。」
電穿細胞膜
最新引入香港有電穿孔局部消融術，「原理是利用數支電極針，包圍癌細胞範圍，再施以高電壓、短脈衝的電力，破壞癌細胞的細胞膜，令其凋亡。好處是不會破壞周遭的蛋白質及膠原蛋白，亦幾乎不會損傷神經、尿道、括約肌等，大大減低併發症和副作用如失禁的風險。」馬偉傑指出，「對比其他局部治療如冷凍、熱力(微波或HIFU)，也不會有散熱效應，即能量被血流帶走而減低療效等問題。」美國研究發現與電穿孔局部消融術程序有關的嚴重副作用只有4.1%，且可入院處理並康復，沒有尿失禁；而術後90天，90.1%患者能保持勃起功能。美國FDA已於去年12月批准電穿孔局部消融術應用於前列腺組織消融治療。
完成香港首例
香港首宗應用電穿孔局部消融術的患者為81歲男士，曾接受心房消融術，近10年心律控制良好，亦一直服用前列腺增生藥物，自理能力正常。去年因為PSA逐漸升高，於是接受磁力共振檢查，發現前列腺有兩個陰影，活檢後確診前列腺癌第二期。兩個腫瘤的格里森評分均為6分，風險相對較低，加上患者希望治療及保留前列腺，故選用電穿孔局部消融術。手術歷時1小時20分，術後日內即回復正常飲食，兩天後移除排尿管出院。一星期後覆診沒有任何不適，排尿正常。