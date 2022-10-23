霜降2022｜霜降的由來？為何有「補冬不如補霜降」的說法？要如何進補？一文睇清養生秘訣

今天是廿四節氣中的「霜降」，有天氣轉冷的意思，到底我們在這段時間要如何保持身體健康？此時應如何進補？生活上有甚麼要注意？立即細閱下文吧！
霜降的由來
霜降是秋天最後一個節氣，表示天氣漸漸變得寒冷，大地亦開始結霜。而本港在這段時間的氣溫平均約攝氏24度，相對清涼。「氣肅而凝，露結為霜」。由此時開始不耐寒的植物會停止生長，深秋的景象造就了賞楓的好時機。
補冬不如補霜降
雖說冬天要進補，但在秋天做好準備的話，比冬天才進補可事半功倍，因此有「補冬不如補霜降」的說法。由於肺喜潤而惡燥，秋天乾燥令身體易上火，飲食上要減少攝入辛辣。而現代人多營養過盛，此時進補宜「平補」，著重健脾養胃，生津潤燥，固腎補肺，因此可多吃粥、柿、朵、蘋果、橄欖、百合、淮山、杞子、杏仁、南瓜、雞肉、牛肉等。
注意保暖
「寒露腳不露」、「百病從寒起，寒從腳下生」，在日夜溫差大的時候，一早一晚要注意保暖，以免風邪乘虛而入，而患上感冒、氣管炎等，在疫情下更要小心；腳部同樣要注意保暖，不妨在晚上用熱水浸腳，可令身體和暖。
預防秋鬱
「霜降殺百草」，秋天一片肅殺之氣，萬木凋零，容易令人產生悲觀情緒、意志消沉，容易損傷肺氣。此時不妨多做戶外活動，曬曬太陽，有助身心舒暢。不過不宜太過劇烈的運動，可考慮郊遊、行山，有助預防秋鬱。