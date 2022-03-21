靈芝有助改善失眠　調節免疫「治未病」

靈芝自古有「神仙藥」之美譽，《本草綱目》寫道「久服輕身不老，延年神仙」，可見以前大眾已懂得服食靈芝保健強身和預防疾病。即使面對現時疫情，靈芝也可以為年老體虛、體弱多病等免疫力低下人士強健體魄，減低感染的機會。不過，在服食靈芝增強免疫力的同時，也要了解免疫力下降的原因，學會避免才可達致治未病之效。

根據中醫理論解說，「陰平陽秘，精神乃治」，即是免疫系統與睡眠質素息息相關，與現代西醫學解說一樣。中醫指出缺乏充足睡眠屬傷肝行為，肝弱者會容易肝鬱或肝火旺盛，引致容易煩躁、心緒不寧或鬱悶等負面情緒，這些情況都直接影響免疫力；而靈芝中的靈芝多糖及三萜類化合物，具有安神定志的作用，可改善睡眠質素，從而提高身體免疫力。

要有效汲取靈芝中的營養，服食破壁靈芝孢子粉是上佳方法。破壁靈芝孢子粉猶如一顆開殼後的核桃，據悉破壁靈芝孢子比母體靈芝含高達數十倍靈芝多糖、靈芝三萜、靈芝酸、有機鍺等活性物質，助人體容易吸取營養，有效發揮靈芝的效用。在選購破壁靈芝孢子粉產品時，大家必須了解產品的破壁率和純度，數值愈高愈有效吸收營養。

北京同仁堂破壁靈芝孢子粉膠囊 破壁率達 99%

有超過350年製藥經驗的北京同仁堂，遵從嚴謹選材準則，其破壁靈芝孢子粉膠囊選用國家級有機培植基地的赤靈芝，提取百分百赤靈芝孢子作為單一成份。根據香港通用檢測（SGS）測試報告指，北京同仁堂破壁靈芝孢子粉膠囊的破壁率達至99%以上，保留最佳有效成分。

產品採用海藻多糖膠囊包裹破壁靈芝孢子粉，全素食成分，更易消化吸收。其特別的密封式包裝設計，可有效阻隔孢子粉與空氣接觸，避免氧化，讓產品保持最佳品質。北京同仁堂破壁靈芝孢子粉膠囊不但適合大眾日常保健，更適合年老體虛、鼻敏及失眠引致各類免疫力低下人士，有助增強體質，改善症狀。