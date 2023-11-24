靈芝有效成分解構分析，了解更多關於靈芝孢子、靈芝子實體及孢子油的分別？

靈芝（Ganoderma lucidum）是一種常用的中藥材，被廣泛認為具有多種益處。在靈芝的生長過程中，它會產生多個形態，包括靈芝菌絲，生成靈芝子實體及產出靈芝孢子。





靈芝子實體：靈芝子實體是指靈芝的完整藥用部分，通常是指由靈芝菌絲體發育而來的完全成熟的菌蓋和菌柄。靈芝子實體具有多種活性成分，包括多醣體、三萜類化合物、多肽和有機酸等。它被廣泛用於中藥製劑和保健品的製造。一般會參照傳統中藥生產的方法，以磨粉或加水煎煮，提取靈芝的水溶性成分來使用。



靈芝孢子：靈芝孢子是靈芝繁殖過程的產物，通常是在靈芝子實體的下表面形成的細小孢子，孢子的細胞壁保護內含的營養成分，包括多醣體、三萜類化合物、維生素、礦物質和抗氧化劑等，以便遇到合適環境開展生長菌絲長成新的靈芝。靈芝孢子被認為具有很高的藥用價值，因為它們內含多種有效成分，但必須經破壁後，妥善保存及包裝，才能確保有效成分不會變壞及流失。 靈芝孢子油：靈芝孢子油是從破壁靈芝孢子中提取的油脂，含有多種靈芝孢子重要成分。靈芝孢子油富含多種有益的脂肪酸，包括亞油酸、亞麻酸、油酸和棕櫚酸等。這些脂肪酸對人體健康有益，具有抗氧化和免疫調節等作用。靈芝孢子油通常以膠囊供人體補充。是進一步提取濃縮孢子的有效成分用於高效醫健用途。

靈芝及靈芝孢子的藥理活性成分非常多，其中的水溶性靈芝多醣類及脂溶性靈芝三萜類成分的已在世界各地進行過廣泛的藥理及臨床研究，並且已證明能達到不同的保健或治療效果，因此靈芝多醣類及靈芝三萜類成分是靈芝或靈芝孢子中能夠代表產品質量的指標性成分之一。 靈芝產品會基於生產工序的不同，因而含有不同比例的藥理活性成分，從而帶出不同功效，因此選擇靈芝產品時應要留意產品內是否含有相應的活性成分，以確保產品功效。例如含靈芝子實體提取物的產品，一般是含有較高靈芝多醣類成分，主要原因是子實體多以水為媒介進行提取，主要計對免疫提升的效果。如是一般的破壁靈芝孢子產品，應含有靈芝孢子中的多種有效成分，因此應同時含有靈芝多醣類及靈芝三萜類成分。至於靈芝孢子油，是從靈芝孢子中提取的脂質活性成分，因此靈芝三萜類成分應是非常高。



需要注意的是，靈芝子實體、靈芝孢子和靈芝孢子油在成分和應用方面有所不同，因此它們在藥理作用和用途上也可能存在差異。在選擇使用時，建議參考具體的產品說明、中醫師及醫護的建議、認可、推薦及選用，確定最適合的使用方式。

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^^根據香港醫護學會2017年4月至5月之調查

^^^根據150名試用者於2017年9月服用兩星期之調查結果，資料來源: 珩峰市場研究有限公司

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