青光眼｜SLT激光治療 助控青光眼

SLT激光治療 助控青光眼

青光眼是視覺神經及視網膜神經纖維出現損傷的眼疾，醫管局統計全港有約12萬名患者，當中約七分一人因而失明。若剛確診原發性開角型青光眼，普遍會使用眼藥水治療，現時亦可以考慮選擇性激光小梁成形術(SLT)，控制病情更為方便。 中大醫學院眼科及視覺科學學系助理教授、眼科專科醫生陳培文表示，青光眼多因為眼內壓力增加所致，「眼睛前房位置會有房水流動，但如果排水通道受阻，就會使房水積聚，壓力增加，壓力會逐漸破壞血管和視神經，造成不可逆轉的視力損失。」



逐步喪失視力 如果青光眼患者不加以治療，周邊視力會逐步喪失，視野繼而像隧道般收窄，最終永久失明。陳培文續指，高危人士須更注意眼睛健康，「包括40歲以上、具家族病史、眼睛曾受創傷、深近視或深遠視、患有糖尿病、睡眠窒息症、長期偏頭痛、心血管疾病、高血壓的人士，應定期做眼科檢查，若患病也可及早發現。」 降低眼壓為目標 針對原發性開角型青光眼，治療原則為降低眼壓，包括減少房水生產及增加房水排出，希望減慢甚至停止病情惡化，保住視力。傳統一線治療會採用眼藥水降低眼壓；另有口服及靜脈注射藥物可於緊急情況或短暫使用。對於較嚴重患者亦有不同手術可治療，如引流手術、微創手術等。陳培文認為，「眼藥水雖然看似最溫和，效果亦不俗的治療方法，但仍有局限，例如患者長期每天要滴數次藥水，容易忘記用藥，加上長遠亦會有副作用如眼乾、眼紅等，對生活帶來一定麻煩外，用藥依從性下降也影響病情控制。」

