青光眼｜SLT激光治療 助控青光眼

青光眼是視覺神經及視網膜神經纖維出現損傷的眼疾，醫管局統計全港有約12萬名患者，當中約七分一人因而失明。若剛確診原發性開角型青光眼，普遍會使用眼藥水治療，現時亦可以考慮選擇性激光小梁成形術(SLT)，控制病情更為方便。
中大醫學院眼科及視覺科學學系助理教授、眼科專科醫生陳培文表示，青光眼多因為眼內壓力增加所致，「眼睛前房位置會有房水流動，但如果排水通道受阻，就會使房水積聚，壓力增加，壓力會逐漸破壞血管和視神經，造成不可逆轉的視力損失。」
逐步喪失視力
如果青光眼患者不加以治療，周邊視力會逐步喪失，視野繼而像隧道般收窄，最終永久失明。陳培文續指，高危人士須更注意眼睛健康，「包括40歲以上、具家族病史、眼睛曾受創傷、深近視或深遠視、患有糖尿病、睡眠窒息症、長期偏頭痛、心血管疾病、高血壓的人士，應定期做眼科檢查，若患病也可及早發現。」
降低眼壓為目標
針對原發性開角型青光眼，治療原則為降低眼壓，包括減少房水生產及增加房水排出，希望減慢甚至停止病情惡化，保住視力。傳統一線治療會採用眼藥水降低眼壓；另有口服及靜脈注射藥物可於緊急情況或短暫使用。對於較嚴重患者亦有不同手術可治療，如引流手術、微創手術等。陳培文認為，「眼藥水雖然看似最溫和，效果亦不俗的治療方法，但仍有局限，例如患者長期每天要滴數次藥水，容易忘記用藥，加上長遠亦會有副作用如眼乾、眼紅等，對生活帶來一定麻煩外，用藥依從性下降也影響病情控制。」
加強排水效果
現時一線治療也可考慮SLT，原理是透過短脈衝低能量激光，刺激眼睛引流系統的特定細胞加強排水效果，從而降低眼壓。視乎患者情況，SLT效果可維持一年至數年，部分患者可以減少又或毋須使用眼藥水，維持生活質素。
香港大學臨床醫學學院眼科學系臨床副教授、眼科專科醫生蔡君雅表示，「英國一個718人參與的研究發現，74%患者接受一次SLT便可達到治療目標，即降低眼壓約兩至三成，也毋須額外使用眼藥水；相比接受眼藥水治療患者，SLT組較少人病情惡化；甚至可節省醫療成本。」本地的回顧性研究亦有近似結果，以SLT治療原發性開角型青光眼，成功率有47%，與眼藥水效果相近；5年的眼壓下降平均值達32%。蔡君雅希望患者，尤其剛確診人士，可多認識不同治療方案，也不要以為用到激光治療代表自己眼疾嚴重，應與醫生商討選擇合適的治療。