青少年自殘 家長怎麼辦？

青少年由10至20歲的階段，是一個由小朋友轉變成大人的過程，無論身體或心理上都有很多轉變，並帶來很多焦慮不安的情緒。這些情緒因人而異，若情緒波動較大而家長又未有適當處理，有可能演變成自殘。一旦發現子女自殘又該怎樣做呢？ 精神科專科醫生余綺華表示，小朋友轉變成大人的過程中，身體的轉變包括性徵的出現，女孩子的經期，以至「最終我會長得多高」等都會帶來不安。「另外也會開始有自我意識，例如我是一個怎麼樣的人？外人如何評價自己？因此在這段期間他們很需要朋輩的認同。在家庭中，他們也開始需要較多自主，若家中未能有一個相應的轉變，他們和家人的相處便可能出問題，甚至距離愈來愈遠，那麼當他們遇到困難的時候便沒有了『家』這個避風港，容易出現情緒上的問題。」

3方面辨別情緒病 青少年出現情緒波動，究竟是正常的波動還是情緒病的徵兆？余綺華表示可從3方面去分辨：

1) 情緒波動的持續性。一般來說，普通的情緒波動是短暫性的，若持續兩星期以上的情緒波動，便應該關注會否是精神健康方面的問題。 2) 有否出現相關的身體症狀。普通的情緒波動不會導致太多身體不適，但若是和情緒病有關的情緒波動，很多時就會有相應的症狀如失眠、專注力下降、食慾減退，也可能有心跳、手震等焦慮的反應。 3) 情緒波動對他的生活有沒有造成影響。一般來說，青少年正常的情緒不會對行為產生很大影響，他們仍會有社交、和朋友去玩。若情緒屬於病態，就很可能會影響正常行為，例如在社交上變得退縮、拒絕上學，甚至做出自殘行為。



常見自殘行為 余綺華指，青少年常見的自殘行為包括刮手、拔頭髮、𠝹手，甚至更接近自殺行為例如大量吞服某種止痛藥等。父母看見當然會很擔心，亦不一定理解為何他們會這樣做，這時必須小心處理，重點包括： 1) 保持冷靜，切勿將所有焦點放在他自殘的行為上，而是關注自殘行為背後的困擾。 2) 深度的聆聽，表示理解和支持，而非以批判性的態度，「專心聆聽青少年的困擾，令他們感受到你真誠的關注，亦可嘗試以同理心代入青少年的處境去理解其心情，避免過早給予意見和說理。透過重複又重複的接納和聆聽，慢慢建立和青少年信任而穩固的關係，在有信任的根基下我們的意見才會被青少年採納。」余綺華說。 3) 留意警號，制訂安全計劃(safety plan)。細心留意青少年的情緒狀態生活習慣變化，例如失眠和胃口轉變、缺課等。確保家庭環境安全妥善，保管好藥物和利器，在有穩健的關係的前提下可以與青少年共同制訂安全協議。

4) 鼓勵青少年尋求專業協助，例如尋求心理學家及精神科醫生的治療，並陪伴他們接受治療。此外也應增強家校合作，從各方面減輕青少年的壓力。 較著重心理治療 若經診斷青少年有焦慮、抑鬱等情緒而需要接受治療，和成年人的治療會略有分別，「醫生一般同樣建議多管齊下，但在青少年身上心理治療往往佔較大的比重，例如家庭治療或認知行為治療等，都有機會幫助他們提升處理人際關係的能力，從而紓緩病徵。若病徵比較強烈，並且有其他身體反應的話，可能與內分泌例如血清素、多巴胺等失調相關，醫生可能會考慮藥物治療，調整大腦化學物質的分泌，減輕病徵，幫助他們走出情緒困局。」余綺華強調，心理治療和藥物治療其實是相輔相成的，可以同步進行，令整個治療可以更快見效。