青春常駐不再是口號！營養師教5大食物防癌抗衰老

農曆新年期間，親友都會送上種種不同的祝賀語，其中「青春常駐」也是熱門的祝頌說話，表達祝對方一直保持年輕，「青春常駐」其實可以透過飲食來達成！有營養師指出，如果吃5種食物，有延緩衰老的功效，更有效促進心血管健康。

