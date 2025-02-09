青春常駐不再是口號！營養師教5大食物防癌抗衰老

農曆新年期間，親友都會送上種種不同的祝賀語，其中「青春常駐」也是熱門的祝頌說話，表達祝對方一直保持年輕，「青春常駐」其實可以透過飲食來達成！有營養師指出，如果吃5種食物，有延緩衰老的功效，更有效促進心血管健康。
註冊營養師Jim Lau在其facebook專頁上分享指，保持健康和青春活力，除了護膚，飲食同樣重要。他介紹幾種常見的抗氧化食物，幫助對抗自由基，減緩基因衰老。
1. 綠茶
成分：
- 綠茶含有豐富的兒茶素，例如EGCG(表沒食子兒茶素沒食子酸酯)，這些成分是強效的抗氧化劑。
功效：
- 有效中和自由基，降低氧化壓力，從而防止細胞損傷並延緩老化。
- 兒茶素還具有抗炎特性，有助於提升新陳代謝及促進心血管健康。
2. 番茄
成分：
- 番茄富含番茄紅素(Lycopene)，這是一種強效的脂溶性抗氧化劑。
功效：
- 能穿透細胞膜，保護細胞內的DNA和脂質，免受自由基的損害。
- 對預防心血管疾病和某些類型的癌症特別有益，
- 有助於提升皮膚健康，減少紫外線引起的損傷。
3. 葡萄
- 成分：葡萄含有多種抗氧化劑，包括花青素(Anthocyanins)、白藜蘆醇(Resveratrol)和維生素C。
功效：
- 能降低氧化壓力，防止細胞老化，同時保護心血管系統。
- 白藜蘆醇還有助於改善血液循環，降低壞膽固醇(LDL)水平，延緩衰老過程。
4. 石榴
成分：
- 石榴含有高濃度的多酚類化合物，如鞣花酸(Tannins)和花青素，這些成分是強效的抗氧化劑。
功效：
- 能減少發炎反應，保護心血管系統，降低血壓並改善血管彈性。
- 石榴的抗氧化成分有助於防止動脈粥樣硬化，提升整體心血管健康。
5. 橄欖油
成分：
- 橄欖油富含多酚類化合物，如羥基酪醇(Hydroxytyrosol)和羥基苯乙酸(Hydroxyphenylacetic Acid)，這些是天然的抗氧化劑。
功效：
- 能減少體內的炎症反應。
- 多酚類成分同時有助於保護低密度脂蛋白(LDL)免受氧化，降低心血管疾病風險。
- 有助支持腦部健康，減少神經退化的風險。