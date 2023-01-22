青春痘｜胸口、背部狂生青春痘 皮膚科醫生教有效改善方法

青春痘的治療藥物有很多，外用藥膏常見的有維他命A酸、杜鵑花酸、抗生素、過氧化苯甲醯等。

25歲的林小姐，從學生時代開始，臉上、胸口、背部就會不斷冒青春痘，原以為隨著年齡漸長會好轉，沒想到痘痘不但沒消失，還新增了許多痘疤，使她對自己的外表很沒自信，也造成了巨大的人際與心理壓力。

成人及兒童也會長「青春痘」 好發臉、胸、背

新竹臺大分院皮膚部醫師陳彥婷表示，青春痘學名為痤瘡，是很常見的皮膚問題，不僅只有青少年，成人及兒童也可能會長青春痘。青春痘生成機轉和過量皮的脂線分泌、毛囊開口角化異常、皮膚發炎及痤瘡桿菌聚集有關，後續會造成毛孔阻塞與發炎，導致粉刺、丘疹、膿疱、囊腫型痤瘡等表現；好發部位除了臉部以外，皮脂腺分泌旺盛的上半身如前胸、後背、上臂及臀部等部位也經常可見。