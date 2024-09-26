熱門搜尋:
國慶75周年 天璽．天 綠置居2023 機票優惠 尚柏 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2024-09-26 18:19:00

青紅蘿蔔湯、海底椰雞湯、雪梨雪耳瘦肉湯 3款秋冬滋潤湯水食譜

分享：
青紅蘿蔔湯、海底椰雞湯、雪梨雪耳瘦肉湯 3款秋冬滋潤湯水食譜推介

青紅蘿蔔湯、海底椰雞湯、雪梨雪耳瘦肉湯 3款秋冬滋潤湯水食譜推介

adblk5

秋風起除了天氣開始轉涼外，亦會變得較乾燥，加上轉天氣，容易因此而咳嗽及流鼻水，這個時候就要飲青紅蘿蔔湯、海底椰雞湯、雪梨雪耳瘦肉湯這類滋潤的湯水，由內而外滋潤身體。

青紅蘿蔔豬骨湯功效多

青紅蘿蔔豬骨湯是住家菜中常見的湯水，不但煮法簡單，味道清甜，深受港人喜愛。青紅蘿蔔豬骨湯同時可以清熱袪濕及潤肺止咳，非常適合於秋天時飲用。

青紅蘿蔔豬骨湯材料：青紅蘿蔔各一個、豬骨一斤、蜜棗2粒、南北杏適量、粟米一條、薑2

青紅蘿蔔豬骨湯做法

  1. 豬骨汆水備用；
  2. 材料大火煲30分鐘；
  3. 轉中細火煲2小時；
  4. 加入調味即可。

簡易食譜｜秋冬簡單湯水5款配教學煲滾即飲！ 滋陰養肺 養生必備！

adblk6
青紅蘿蔔豬骨湯

青紅蘿蔔豬骨湯。

海底椰雞湯功效止咳潤肺

海底椰的果肉清香，有止咳潤肺，消燥清熱的功效，淮山則可益氣養陰及補脾肺腎，加入雞就可以更加溫補。

海底椰雞湯材料：雞半隻、鮮淮山1、乾海底椰3錢、栗子8粒、粟米一條、南北杏適量、蜜棗2

海底椰雞湯做法

  1. 雞汆水斬件備用；
  2. 材料大火煲滾；
  3. 轉中細火煲2.5小時；
  4. 加入調味即可。

秋冬湯水食譜｜雪耳蓮子沙參湯、霸王花百合杏仁湯、海底椰雪梨湯等5款潤肺煲湯教學

海底椰雞湯

海底椰雞湯。

adblk7
高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖）

蘋果雪梨雪耳無花果瘦肉湯

蘋果生津止渴，潤肺除煩、健脾益胃；雪梨潤肺去燥，雪耳潤肺潤膚，無花果則具有潤肺止咳的功效，有助紓緩因天氣乾燥而出現的症狀。

蘋果雪梨雪耳無花果瘦肉湯材料：蘋果3、雪梨4、南北杏適量、雪耳一兩、瘦肉600

蘋果雪梨雪耳無花果瘦肉湯做法

  1. 刮走蘋果表面的果蠟；
  2. 雪梨及蘋果洗淨後去芯切塊
  3. 雪耳浸水，剪走硬蒂，切塊
  4. 瘦肉汆水備用；
  5. 材料大火煲滾
  6. 加入雪耳煲用中細火煲1.5小時。

立秋3大注意事項 養生湯水推介！

蘋果雪梨雪耳無花果瘦肉湯

蘋果雪梨雪耳無花果瘦肉湯。