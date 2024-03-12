靜脈曲張不僅外觀受影響　醫生曝更有猝死、休克可能！

靜脈曲張是一種相當常見的下肢靜脈疾病，許多人都知道靜脈曲張會使皮膚出現蜘蛛網狀、蚯蚓樣的血管，認為這影響不大，頂多只會影響外觀而已不需要治療，然而事實上並非如此。 雅丰麗緻診所袁于婷醫生分享，曾有位56歲男性個案，本身是鵝肉攤老闆，長年久站但工作環境較熱，沒有想過要穿壓力襪保養，或休息時抬腿、運動，後來嚴重靜脈曲張，皮膚潰爛、搔癢，自行塗藥半年左右症狀愈來愈嚴重，後來求診透過雷射、傷口清創及後續傷口照護約1至2個月左右，傷口才漸漸愈合。

靜脈曲張有「這些」症狀 嚴重可能猝死、休克 久站、久坐長期維持一定姿勢，很有可能會導致靜脈曲張。袁于婷表示，80%以上的病人，從外觀就可看到腳上血管異常突起，出現有如蚯蚓、蜘蛛絲般的血管。 不過，靜脈曲張除了會有外觀上的影響，事實上還有許多不同的症狀。袁于婷指出，由於靜脈曲張主要是血液流通不佳堆積在下肢所致，因此最常見的症狀就是腳脹、腳腫，可能還會覺得腳癢，有皮膚發炎、濕疹等問題出現。 另外，患者可能也會覺得腳麻木、疼痛、抽筋，或是腳上出現潰瘍傷口、傷口潰爛不易癒合等情形。袁于婷提到，若傷口潰爛無法癒合，情況久了甚至有可能感染骨頭內部造成骨髓炎，後果不堪設想。 而最令人擔心的就是血栓的產生，袁于婷表示，當血液堆積、凝固產生血栓，它會造成血栓靜脈炎出現紅、腫、熱、痛等發炎現象，而且血栓可能會隨著靜脈系統循環跑到肺部導致「肺栓塞」，影響呼吸產生生命危險，也有可能因此阻礙血液回流到心臟造成休克、猝死。 袁于婷醫師強調，靜脈曲張發生率很高，50歲以上大概超過一半都有，只是程度輕重不同而已，呼籲民眾不要忽視靜脈曲張，它不只是外觀問題而已，當有腳脹、不舒服時其實就可以尋求專業協助。