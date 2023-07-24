靜脈曲張可能係心臟隱疾警號　要預防其實好簡單

靜脈曲張的成因為何？ 詹正偉醫師：總體來講，它應該是一個身體靜脈瓣膜受損，所造成的其中一個症狀，靜脈只能由周邊往中心流，是因為身體的靜脈裡面有瓣膜，可以讓靜脈走單行道，它只能回心，不會掉下來，不會受重力的影響往下流，但是在一些特殊的情形上，包括年齡退化、靜脈瓣膜受損，久坐、久站等等，造成靜脈瓣膜沒辦法有足夠的力量，撐住這個靜脈，讓靜脈能夠順利回流，於是便有了在周邊的，尤其是我們在腳、下肢，小腿、大腿內側等等，這些就會看見鼓起來的靜脈，這就是靜脈曲張的成因。 靜脈曲張好發在哪些族群？ 詹正偉醫師：第一個族群我們會說是老年人，因為老年人的靜脈承受靜脈壓力的時間，比年輕人久，自然就容易有靜脈曲張的情況，第二類族群是包括女生跟懷孕，因為有懷孕過的人，她的身體曾經要負載兩個人的血液，身體的荷爾蒙自然而然，會把我們的靜脈擴張的比較大，靜脈的瓣膜也常常在這個時候，有一些耗損跟比較脫開的情況，就形成了常常在懷孕之後，有一些腳的靜脈就逐漸明顯跑出來，其他像是比較肥胖，以及有抽菸，比較沒有運動習慣的人，也很容易有這些靜脈曲張好發的情形。

如何評估靜脈曲張的嚴重度？ 詹正偉醫師：包括腳的靜脈是單純就鼓起而已，還是已經有了色素沉澱，這有一個分級，CEAP的分級，我們就可以來看，它是屬於到第幾個程度，這個分級就讓醫生跟病人，可以有很好的溝通，包括腳現在鼓起來的靜脈，是大於3毫米呢？還是小於3毫米等的一些蜘蛛網狀的靜脈，以及腳上有沒有曾經發生，或是現在還在進行中的潰瘍，但最主要的還是來到診間，讓醫生幫你做檢查，有超音波的檢查，可以看我們深層靜脈是否有逆流，或是淺層靜脈，這些靜脈曲張是從哪一條靜脈跑出來，這是我們一般在診間，幫病人做靜脈曲張嚴重程度所做的檢查。 靜脈曲張可能出現哪些併發症？ 詹正偉醫師：可能感覺到有一些痠痛，到晚上、下午的時候，腳比較脹、比較熱，這是因為血液鬱積在下肢所造成，但是鬱積久了，有一些紅血球就來不及了，它就在我們的真皮層裡面，在那裡就被代謝掉了，於是紅血球的色素就沉澱在皮膚上，開始有一些色素沉澱，這些色素沉澱除了會造成色素之外，還會造成癢疹等不舒服，靜脈曲張鬱積的狀況更嚴重之後，血液停滯在一個地方不動，它可能就會產生血栓，腳上莫名就腫了一塊，本來靜脈的地方，就形成了血栓靜脈炎，這類的血栓靜脈炎，除了局部會造成紅、腫、熱、痛之外，有時候甚至引起靜脈疼痛、感染，這都是有可能發生，另外像是一些靜脈瘤的破裂，就是在家裡有時候不小心跌倒、撞到了，靜脈瘤有時候流起來的血，也是相當多。